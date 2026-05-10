粵車南下｜再有FT牌私家車涉違規闖南大嶼山　旅客間接認無許可證：想着郊野走走吃個飯

粵車南下計劃推出近5個月，再有私家車涉嫌違例闖入大嶼山南部封閉道路。有來自廣州的粵車南下司機，分享內地五一黃金周期間自駕遊到香港的過程，並發布其所駕駛的華晨寶馬私家車照片。不過，有市民在大澳發現一輛粵車南下私家車，車牌與該名廣州司機照片吻合，換言之有人涉嫌違例駕車闖南大嶼山。
市民大澳遇涉事私家車
在粵車南下實施初期，已經有掛有屬廣州市「粵A」字頭內地車牌的私家車，駛入同屬南大嶼山禁區的梅窩。在剛過去的五一黃金周，有內地司機以「粵車南下之五一包下整個海灘」在社交平台發帖，分享一家人透過粵車南下計劃自駕來港的旅遊經歷和過程，並附上一幅掛有「粵A」字頭內地車牌及本港「FT」字頭車牌的華晨寶馬私家車照片。隨後，有網民發現一行人曾經在塘福泊車食飯，亦有市民在大澳遇到涉事私家車。
與此同時，事主亦不諱言在內地社交平台確認曾駕駛入南大嶼山，在網民提醒南大嶼山屬封閉道路、粵車南下私家車無法預約配額後，事主回應指「這不港珠澳(大橋)下來就到了想着郊野走走吃個飯嘛」，即間接承認沒有申請任何許可證；帖文不久後已被刪除。資料顯示，石門甲以南一段東涌道及大嶼山南部的所有道路屬封閉道路，進入的車輛須持有「大嶼山封閉道路通行許可證」，而政府近年推出的「大嶼山自駕遊」，則只限周一至五平日及每日有50個配額。
運輸署已轉交個案予警方
政府發言人回覆《am730》指，目前只限持有有效大嶼山封閉道路通行許可證的香港登記及領牌的私家車，方可進入大嶼山南部的封閉道路，故粵車南下車輛並不可進出有關路段，運輸署已將這宗涉嫌違例個案，轉介予警務處按香港法律及程序處理，亦會視乎情況與粵方按粵車南下管理辦法作適當跟進。
發言人表示，粵車南下計劃實施至今，整體運作有序暢順，大部分內地司機在港駕駛時均遵守香港道路規則，涉及粵車的零星違例情況已獲處理或正在跟進。運輸署會持續檢視南大嶼山封閉道路的管理情況，按需要加強有關封閉道路的標示，亦會繼續透過不同途徑為粵車南下司機提供道路和駕駛安全資訊及加強宣傳教育，提醒粵車司機注意香港交通規則、交通標誌和道路標記，以及在港駕駛時需注意事項。