粵車南下｜再有FT牌私家車涉違規闖南大嶼山　旅客間接認無許可證：想着郊野走走吃個飯

粵車南下計劃推出近5個月，再有私家車涉嫌違例闖入大嶼山南部封閉道路。有來自廣州的粵車南下司機，分享內地五一黃金周期間自駕遊到香港的過程，並發布其所駕駛的華晨寶馬私家車照片。不過，有市民在大澳發現一輛粵車南下私家車，車牌與該名廣州司機照片吻合，換言之有人涉嫌違例駕車闖南大嶼山。

市民大澳遇涉事私家車

在粵車南下實施初期，已經有掛有屬廣州市「粵A」字頭內地車牌的私家車，駛入同屬南大嶼山禁區的梅窩。在剛過去的五一黃金周，有內地司機以「粵車南下之五一包下整個海灘」在社交平台發帖，分享一家人透過粵車南下計劃自駕來港的旅遊經歷和過程，並附上一幅掛有「粵A」字頭內地車牌及本港「FT」字頭車牌的華晨寶馬私家車照片。隨後，有網民發現一行人曾經在塘福泊車食飯，亦有市民在大澳遇到涉事私家車。

與此同時，事主亦不諱言在內地社交平台確認曾駕駛入南大嶼山，在網民提醒南大嶼山屬封閉道路、粵車南下私家車無法預約配額後，事主回應指「這不港珠澳(大橋)下來就到了想着郊野走走吃個飯嘛」，即間接承認沒有申請任何許可證；帖文不久後已被刪除。資料顯示，石門甲以南一段東涌道及大嶼山南部的所有道路屬封閉道路，進入的車輛須持有「大嶼山封閉道路通行許可證」，而政府近年推出的「大嶼山自駕遊」，則只限周一至五平日及每日有50個配額。