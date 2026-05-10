洪水橋/厦村居民稱仍未獲安置 需本月底遷出 政府：住戶2022年已知悉

洪水橋/厦村是北部都會區其中一個重要發展部分，居於當地居民需要遷出。有受影響村民今日(10日)召開記者會，稱上月底突然收到通知，必須於本月20日遷出，惟部分村民被房署告知由於單位執修未完成，未知何時能入住，惟此情況下亦被通知要遷出，要求政府加快配屋。政府昨日表示，早於2022年底作出預告，並在近年再有法定通知，有關住戶早已得知需要遷出的時間。

有受影響的洪水橋/厦村村民今日召開記者會，稱上月底突然收到通知，必須於5⽉20日遷出，認為政府現時清拆安置安排非常之不人性化，違背「以人為本」信念。有村民表示，有大量合資格村民，在仍處於⾒房署主任或剛剛收到配屋信，但被房署告知單位執修未完成，所以看不到單位，更加不知道何時能夠收到鎖匙。在此情況下也面臨本月通知要遷出。村民提出數項要求，包括加快配屋，並給予3至4個月過渡期。