洪水橋/厦村居民稱仍未獲安置 需本月底遷出 政府：住戶2022年已知悉

洪水橋/厦村是北部都會區其中一個重要發展部分，居於當地居民需要遷出。有受影響村民今日(10日)召開記者會，稱上月底突然收到通知，必須於本月20日遷出，惟部分村民被房署告知由於單位執修未完成，未知何時能入住，惟此情況下亦被通知要遷出，要求政府加快配屋。政府昨日表示，早於2022年底作出預告，並在近年再有法定通知，有關住戶早已得知需要遷出的時間。
有受影響的洪水橋/厦村村民今日召開記者會，稱上月底突然收到通知，必須於5⽉20日遷出，認為政府現時清拆安置安排非常之不人性化，違背「以人為本」信念。有村民表示，有大量合資格村民，在仍處於⾒房署主任或剛剛收到配屋信，但被房署告知單位執修未完成，所以看不到單位，更加不知道何時能夠收到鎖匙。在此情況下也面臨本月通知要遷出。村民提出數項要求，包括加快配屋，並給予3至4個月過渡期。
政府昨日在社交平台表示，地政總署早於2022年底已向受影響住戶發信，通知其預計遷出限期。有關住戶早已得知需要遷出的時間。即使如此，政府在不影響工程進度下，採用「以人為本」的原則，酌情延後受影響人士的遷出時間，並一直與有關人士就可延後的時間溝通，部分被通知最後的延後限期在今個月。就合資格住戶的上樓安排，地政總署及其委聘的社區聯絡服務隊亦一直提供協助，但個別住戶一直未有交齊文件或近期才交齊文件作審批，政府和有關機構已盡快處理有關個案。