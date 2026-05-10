熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-10 16:52
更新：2026-May-10 16:52

洪水橋/厦村居民稱仍未獲安置 需本月底遷出 政府：住戶2022年已知悉

分享：
有受影響的洪水橋/厦村村民要求加快配屋。(蘇文傑攝)

有受影響的洪水橋/厦村村民要求加快配屋。(蘇文傑攝)

adblk4

洪水橋/厦村是北部都會區其中一個重要發展部分，居於當地居民需要遷出。有受影響村民今日(10日)召開記者會，稱上月底突然收到通知，必須於本月20日遷出，惟部分村民被房署告知由於單位執修未完成，未知何時能入住，惟此情況下亦被通知要遷出，要求政府加快配屋。政府昨日表示，早於2022年底作出預告，並在近年再有法定通知，有關住戶早已得知需要遷出的時間。

有受影響的洪水橋/厦村村民今日召開記者會，稱上月底突然收到通知，必須於5⽉20日遷出，認為政府現時清拆安置安排非常之不人性化，違背「以人為本」信念。有村民表示，有大量合資格村民，在仍處於⾒房署主任或剛剛收到配屋信，但被房署告知單位執修未完成，所以看不到單位，更加不知道何時能夠收到鎖匙。在此情況下也面臨本月通知要遷出。村民提出數項要求，包括加快配屋，並給予3至4個月過渡期。

有村民要求政府加快配屋。(蘇文傑攝) 有村民要求政府加快配屋。(蘇文傑攝) 洪水橋/厦村是北都發展的重要部分。(蘇文傑攝) 洪水橋/厦村是北都發展的重要部分。(蘇文傑攝)

政府昨日在社交平台表示，地政總署早於2022年底已向受影響住戶發信，通知其預計遷出限期。有關住戶早已得知需要遷出的時間。即使如此，政府在不影響工程進度下，採用「以人為本」的原則，酌情延後受影響人士的遷出時間，並一直與有關人士就可延後的時間溝通，部分被通知最後的延後限期在今個月。就合資格住戶的上樓安排，地政總署及其委聘的社區聯絡服務隊亦一直提供協助，但個別住戶一直未有交齊文件或近期才交齊文件作審批，政府和有關機構已盡快處理有關個案。

adblk5

QS最佳學生城市排名2026｜（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜阿姆斯特丹、蒙特利爾、京都（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜香港、愛丁堡、波士頓（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜中華台北、北京、吉隆坡（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜新加坡、維也納、蘇黎世（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜巴黎、柏林、悉尼（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜墨爾本、慕尼黑、倫敦（am730製圖） QS最佳學生城市排名2026｜東京、首爾（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務