首季經濟預估增長勝預期　何敬康：個別行業難反映整體經濟

財政司長陳茂波出節電台節目時表示，本港今年首季經濟預估按年增長5.9%，錄得近5年來最強勁的單季升幅，惟不同行業存在「體感溫度」落差，籲零售及餐飲業界在消費模式轉變下不斷創新。有議員認為，市民傾向以飲食及零售業的市道來「目測」經濟表現，而失業率和人工中位數數據均反映經濟實質正在改善。另有學者指，盛事經濟「做好過唔做」，但長遠將面臨「市場疲勞」。 本港今年首季經濟預估按年增長5.9%，錄得近5年來最強勁的單季升幅，表現遠超預算案原先估計的2.5%至3.5%。財政司長陳茂波再闡釋當中的數據，指出口及投資增長是推動經濟的主動力；對於政府經濟顧問將於本周五公布全年經濟增長的修訂預測會否上調，陳茂波稱要考慮多項因素、謹慎看待。儘管首季經濟數據亮麗，陳茂波亦承認不同行業存在「體感溫度」落差，籲零售及餐飲業界在消費模式轉變下不斷創新。

何敬康指個別行業難反映整體經濟 籲支援中小企 新民黨立法會議員何敬康向《am730》表示，市民習慣以飲食、零售業「目測」經濟，令大眾對整體好轉顯得「無感」。但他強調，不應因個別行業處於困境便抹殺整體增長，目前失業率下降、人工中位數上升，均反映經濟實質正在改善。 針對盛事經濟，何敬康認為，大型活動對餐飲及零售業的提振作用毋庸置疑，且市場已發展出「自動波」籌辦活動。但他提醒，香港未來不能單一倚賴盛事帶動市道，畢竟「盛事無可能日日舉辦，六不可能場場都具備大規模」，且不少民生區域難以從中受惠。因此，他建議政府應轉為支持中小微企舉辦地區活動，透過扎根社區的項目吸引市民外出，讓不同街道都能重拾人氣。

對於北都發展，他認為北都既能解決土地供應不足，亦有助推動產業多元化並創造就職機會，長遠必然惠及經濟。但他特別強調，發展北都屬於長遠投資，政府在「投資未來的同時，也必須兼顧當下」，不能忽略現存中小微企的生存空間與需要。

李兆波：「經濟新引擎」發展 非一朝一夕之功 金融學者李兆波接受《am730》訪問時指，本港首季GDP增長動能主要集中在出入口、財富管理及IPO市場，但零售與餐飲業深受港人北上、外遊及高昂經營成本等多重打擊，2024至25年間僅錄得約1%的微弱增長，扣除通脹後規模甚至出現萎縮，這解釋了為何大眾對經濟好轉缺乏實感。 對於盛事經濟，李兆波形容是盛事經濟「做好過唔做」，但長遠將面臨「市場疲勞」。他以啟德體育園為例，演唱會頻率過高恐易厭倦，如近期組合五月天演唱會門票便滯銷。此外，內地旅客傾向「特種兵」式的一日遊，消費力大幅減弱，對本地市道幫助有限。