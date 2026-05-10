水上樂園推長者2元門票優惠不涵儲物櫃　議員料「奇招」增人次期待成效

海洋公園水上樂園在冬季季節性休園後周六重開，首一個半月將推出長者及殘疾人士優惠，合資格的年滿60歲長者和合資格殘疾人士，於7月3日或之前能以2元優惠價，購買原價150元的入場門票，但不包括儲物櫃服務。合資格人士要在下月30日或之前，到水上樂園票務處或官方網站購票，入場時要出示香港身份證、樂悠咭或殘疾人士登記證等文件供核對，方可享用優惠。

林偉全稱較公眾泳池長者便宜：有創意

水上樂園入場人次至今仍未達標，甚至遠低於早期預計的每年140萬人次。立法會經濟發展事務委員會委員、商界(第一)林偉全接受《am730》查詢稱，樂園現時面對很大挑戰，包括長隆水上樂園等周邊地區同類設施，以及冬季要閉館等，「一定要想辦法吸引人入場」，又稱優惠價比長者到公眾泳池要8元更便宜，認為今次優惠有創意、屬「奇招」，期待優惠成效。

林偉全相信，水上樂園是基於企業社會責任、推動共融等角度出發，優惠不會對改善財政有特別幫助。他又說商會的朋友反應兩極，有部分對優惠不感興趣，亦有人受此啟發，計劃帶同孫兒入場遊玩。