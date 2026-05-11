倡修訂競爭條例圍標可監禁 大律師公會︰最高囚7年

大埔宏福苑大火突顯圍標問題，大律師公會主席毛樂禮指，公會成立法律研究專責小組，在宏福苑大火獨立委員會工作完成後，會因應報告提出技術性的修改建議。他建議，短期可先修訂《競爭條例》，將圍標等嚴重反競爭行為，改為監禁罰則，最高判囚7年，加強阻嚇性；又建議政府和立法會，考慮檢討《競爭條例》的舉證門檻，並參考《證券及期貨條例》做法，同步採取民事和刑事的雙軌途徑。

獨立委員會第四輪聽證會結束，毛樂禮表示，暫時已有26名資深大律師或大律師參與聽證會，或屬有紀錄以來最多。對部分持分者拒絕親身在聽證會上作供，毛樂禮認為，無損委員會工作；按照普通法傳統，若有人拒絕作供或提供文件，法庭可推斷背後的原因是對相關人士不利。他又指，聽證會上披露的事實或證人的供詞，可成為日後法律追討依賴的證據。