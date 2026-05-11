議員期待增人次「奇招」成效 水上樂園推長者2元入場

海洋公園水上樂園周六將重開，首一個半月會推出長者及殘疾人士優惠，持有樂悠咭或殘疾人士登記證等合資格文件者，能以2元優惠價購票入場，但不包括儲物櫃服務。有立法會議員認為，樂園面對多項挑戰須想辦法增加入場人次，期待這項「奇招」的成效。

水上樂園在冬季季節性休園後，本周六將會重開。園方宣布為長者和殘疾人士推出優惠，持有香港身份證的年滿60歲長者和合資格殘疾人士，在重開當日至7月3日能以2元優惠價購買原價150元的入場門票，但不包括儲物櫃服務。他們需要在下月30日或之前，到水上樂園票務處或官方網站購票，入場時要出示香港身份證、樂悠咭或殘疾人士登記證等文件供核對。