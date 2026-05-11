議員期待增人次「奇招」成效 水上樂園推長者2元入場

海洋公園水上樂園周六將重開，首一個半月會推出長者及殘疾人士優惠，持有樂悠咭或殘疾人士登記證等合資格文件者，能以2元優惠價購票入場，但不包括儲物櫃服務。有立法會議員認為，樂園面對多項挑戰須想辦法增加入場人次，期待這項「奇招」的成效。
水上樂園在冬季季節性休園後，本周六將會重開。園方宣布為長者和殘疾人士推出優惠，持有香港身份證的年滿60歲長者和合資格殘疾人士，在重開當日至7月3日能以2元優惠價購買原價150元的入場門票，但不包括儲物櫃服務。他們需要在下月30日或之前，到水上樂園票務處或官方網站購票，入場時要出示香港身份證、樂悠咭或殘疾人士登記證等文件供核對。
林偉全料循社會責任角度出發
至今水上樂園入場人次仍未達標，甚至遠低於早期預計的每年140萬人次。立法會經濟發展事務委員會委員、商界(第一)林偉全接受本報查詢稱，樂園現須面對周邊地區同類設施和冬天要關閉等挑戰，「一定要想辦法吸引人入場」，認為這項比公眾泳池入場費更便宜的優惠屬「奇招」、有創意，期待措施成效，又相信樂園是基於企業社會責任、推動共融等出發，而不會對財政有特別幫助。
學者：噱頭多於帶動人次
香港恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒則認為優惠吸引力有限，因為另一主要支出、大型和中型分別收300元及150元的儲物櫃沒有絲毫減免，坦言這個入場優惠並不完全是受惠者需要或從他們的角度出發，覺得像是噱頭、吸引眼球，多於能真的帶動入場人次和增加收入。