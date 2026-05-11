長者安居協會聯社署關愛隊增支援 平安鐘計劃築安全網 護獨居雙老殘疾人士

香港人口老化持續，獨居長者與雙老家庭情況日益普遍。長者安居協會近日宣布，在社會福利署招標中投得項目，獲委託繼續擔任「緊急召喚系統(平安鐘)服務資助計劃」的唯一供應機構，關愛隊轉介的個案更可獲一年免費平安鐘服務。協會指，會強化服務，並聯同全港關愛隊推行「及早識別、及早介入、及早支援」的主動服務模式。 85歲的張婆婆是這項升級服務的受惠者。她之前從未聽說過平安鐘，且長期受「三高」、腰背痛、白內障及搭橋手術後遺症困擾。但最沉重的打擊莫過於去年8月丈夫的離世，不僅令她陷入經濟困境，更因失去相依為命的老伴，使她情緒低落、不願社交，「一齊(生活)幾十年嘅老伴，一下子走咗，望住一間空蕩蕩嘅屋，做咩都無心情」；其後在區議員協助下，她接觸到關愛隊，並獲轉介免費安裝無線平安鐘服務。

加入計劃的半年多以來，平安鐘多次發揮關鍵作用。本月初，婆婆突感心臟不適、血壓飆升至210，但因擔心「麻煩人」本想臥床硬撐；所幸平安鐘接線員溫言勸導她，遂及時送院並調整了服用十多年的心臟藥物。早前宏福苑大火的新聞亦令她觸景生情，在深夜痛哭思念亡夫，同樣是透過平安鐘尋求社工轉介與情緒支援。張婆婆表示，平安鐘服務為她的生活帶來依靠， 感謝職員在最需要的時候伸出援手，展望未來，她笑言要「努力撳多啲平安鐘，搵姑娘、阿sir傾偈」。

關愛隊助發掘潛在個案 張婆婆的情況在社會上並非孤例。長者安居協會行政總裁王虹虹指出，社署於2024年3月在荃灣及南區以試點模式推行「地區服務及關愛隊伍——支援長者及照顧老計劃」，並於2025年4月擴展至全港18區。協會均為兩期計劃下「緊急召喚系統(平安鐘)服務資助計劃」的服務營辦機構，會接受關愛隊轉介合資格的長者或殘疾人士住戶，向其提供一年的平安鐘服務。而在今年亦通過招標程序，繼續成為第三輪計劃的服務營辦機構。 計劃下，由2024年3月至26年3月底，協會已為3,512戶，合共4,066名合資格長者及殘疾人安裝無線平安鐘；另有1,291宗不適用於此資助計劃的個案，被轉介至其他合適的政府資助計劃，並在其他資助下使用平安鐘服務。

王虹虹坦言，過去平安鐘的用戶多依賴非政府組織(NGO)轉介，或是照顧者在老人中心、街站接觸資訊後主動申請；加上長者安居協會本身並無恆常外展隊伍，難以主動觸及像張婆婆這類隱蔽的獨居個案。而與關愛隊合作則如同「多咗隻腳」，服務不僅能主動「走進」獨居長者與雙老家庭，更發掘出許多同樣須支援的殘疾人士住戶。 服務升級 針對「出院」與「失聯」 王虹虹又提到，為更全面照顧及支援長者及殘疾人士，協會在新一期計劃中，將加強 「出院病人及照顧者慰問」及「不活躍用戶跟進」兩項支援服務；若用戶在半年內未能成功接受慰問，且期間未曾按動平安鐘，協會會有特別安排，包括通知相關地區關愛隊家訪，加強對較少使用服務的長者及殘疾人士的主動跟進，並促進與關愛隊的協作。