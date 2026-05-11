北都發展區村民指安置未完成須遷出 政府︰早發信預告時間

受影響的亦園村及田心村村民舉行申訴大會，稱上月底突然收到通知，須於5月20日遷出；他們估算八成合資格村民仍然未獲安置。有部分剛收到房署的配屋信，但部分獲告知單位未完成執修，故仍未領單位鎖匙；認為政府現時清拆安置安排不人性化，違背「以人為本」原則。

洪水橋/厦村是北部都會區其中一個重要發展部分，區內村民需於指定時間內遷出。有受影響村民昨舉行申訴大會，稱突然收到政府通知須於本月20日遷出，惟他們估計八成合資格住戶仍未獲安置。政府表示，早於2022年底作出預告，有關住戶早已得知需要遷出的時間。

亦園村村民表示支持北都發展，但指至去年初，政府才開始做登記及收集文件等工作，惟部分村民至近期才收到房協及房署文件，甚至上周才取得安置單位鎖匙。他批評「成個過程為期1年，地政有咁多時間，但我哋得1個月嘅時間搬出。」期望當局可加快安置，並提供3至4個月搬遷期。

另有村民指，部分人還在約見房署，又或雖然已獲編配的單位，但單位仍在執修更未獲發鎖匙。

發展局北都辦前晚在社交平台表示，就北都洪水橋/厦村第二期發展，地政總署早於2022年底已向受影響住戶發信預告遷出期限；署方亦於前年及去年再兩度張貼法定通知，要求受影響住戶於2024年12月及2025年7月分批遷，指有關住戶早已得知需要遷出的時間。當局強調政府在不影響工程進度下，採用「以人為本」的原則，酌情延後遷出時間，並一直與有關人士就可延後的時間溝通，部分人最後限期延至本月。