港首季經濟增長創五年高 陳茂波：行業「體感」落差大 促創新轉型 學者：增長集中金融貿易 零售規模實際萎縮

本港今年首季經濟預估按年增長5.9%，錄得近5年來最強勁的單季升幅，表現遠超預算案原先估計的2.5%至3.5%。財政司長陳茂波昨再闡釋當中的數據，指出口及投資增長是推動經濟的主動力；對於政府經濟顧問將於本周五公布全年經濟增長的修訂預測會否上調，陳茂波稱要考慮多項因素、謹慎看待。儘管首季經濟數據亮麗，陳茂波亦承認不同行業存在「體感溫度」落差，籲零售及餐飲業界在消費模式轉變下不斷創新。有議員認為，失業率和人工中位數數據均反映經濟實質正在改善。另有學者指，盛事經濟「做好過唔做」，但長遠將面臨「市場疲勞」。

陳茂波

陳茂波昨日出席電台節目指，疫後市民消費選擇增加，北上消費風氣盛行，零售及餐飲業界必須思考轉型與創新，「即便是一杯咖啡，加入不同元素也能產生新吸引力」。他透露，隨著股市回升、物業市場企穩及內地龍頭企業進駐，市民未來會感經濟逐漸好轉。針對基層就業，政府將繼續舉辦盛事以帶動市面氣氛，並出台政策協助業界數位化以提升效率。 談及本港首季經濟表現強勁，陳茂波透露，本港首季的投資增長達雙位數的17%，反映社會是積極正面和看得較好，而當中除部分投資「是買機器等，部分與建築相關，亦可以說，看到樓市回穩，且穩步向好。」陳茂波又表示，在今輪增長，金融、貿易、創科等較先受惠，零售數字開始上升，較慢的餐飲業亦已扭轉形勢並回穩，鼓勵業界思考轉型，亦相信隨著樓市穩住，消費也會跟著上升。

李兆波

李兆波：「經濟新引擎」發展非一朝一夕之功 金融學者李兆波接受本報訪問時指，本港首季GDP增長動能主要集中在出入口、財富管理及IPO市場，但零售與餐飲業深受港人北上、外遊及高昂經營成本等多重打擊，2024至25年間僅錄得約1%的微弱增長，扣除通脹後規模甚至出現萎縮，這解釋了為何大眾對經濟好轉缺乏實感。 對於盛事經濟，李兆波形容是盛事經濟「做好過唔做」，但長遠將面臨「市場疲勞」。他以啟德體育園為例，演唱會頻率過高恐易厭倦，如近期組合五月天演唱會門票便滯銷。

此外，內地旅客傾向「特種兵」式的一日遊，消費力大幅減弱，對本地市道幫助有限。就被視為本港「經濟新引擎」的北部都會區發展，李兆波認為，內地企業要在北都扎根並產生社會效益，絕非一朝一夕之功；以往一間躋身十大市值的公司，從起步到成熟需時二十多年，「要做到半間十大市值(公司)，幾十年時間都未必足夠。」

何敬康

何敬康指個別行業難反映整體經濟籲支援中小企 立法會議員何敬康認為，市民習慣以飲食、零售業「目測」經濟，令大眾對整體好轉顯得「無感」。但他強調，不應因個別行業處於困境便抹殺整體增長，目前失業率下降、人工中位數上升，均反映經濟實質正在改善。他建議，除了大型盛事，政府應加強支持中小微企舉辦地區活動，吸引市民在民生區消費，讓不同街區都能重拾人氣。對於北都發展，他強調在「投資未來」的同時，政府必須照顧現存的中小微企。

黃家和