凱施餅店老闆蕭偉堅墮斃｜擁逾50間分店2024年清盤　曾持有案發工廈惟被接管

據了解，蕭懷疑工場數日前遇竊，周日下午與多名員工查看，當時發現上址大廈後門虛掩，由於建邦工業大廈天台和毗鄰南華工業大廈天台之間有一塊板，蕭欲上天台到毗鄰南華工業大廈視察，其間攀出棚架疑失足墮樓，消防員在3樓外牆冷氣機喉管將他救出；蕭陷入昏迷，送往聯合醫院搶救後，證實不治。

疫情衝擊2022年底傳財困

翻查資料，凱施餅店於1980年成立，最初為凱施餐廳，1990年初起開設西餅店，售賣蛋糕及麵包，曾發展出超過50間分店。不過餅店自2022年底以來傳出財困，被指拖欠員工薪金和強積金供款，同年更遭稅務局入稟追討逾1,400萬元稅款，及被業主及債主追租追債。公司聲稱受到長達兩年多的新冠疫情衝擊，在經營上面對前所未有的嚴峻考驗。及後凱施餅店向多間財務公司借貸，並抵押住宅物業。

2023年1月蕭偉堅及妻子被捕，二人涉嫌訛稱公司四個物業只曾經作一次抵押，以獲批出約1,000萬元貸款，其後被財務公司揭發。2024年初，凱施餅店因涉拖欠領展7個物業、欠租1,020萬元，遭頒令清盤，及後蕭偉堅亦被頒令破產。至於案發的建邦工業大廈，資料顯示曾經由蕭偉堅或相關人士持有，連同相連的南華工業大廈近9成業權，在2024年3月則遭接管，並推出市場招標，意向價5億元。