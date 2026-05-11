母親節2026｜餐飲生意額3.5億較高峰期遜色　黃家和：北上消費分薄客源

昨日(10日)是母親節，有酒樓負責人指晚市生意額只及去年同期五成。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(11日)在電台節目表示，昨日餐飲業總生意額約3.5億元，較高峰期逾4億元遜色。他觀察到，不少港人習慣在假日北上消費，今年母親節亦有大批市民前往大灣區慶祝，進一步分薄本地餐飲業客源。

傾向即興及避開正日慶祝

黃家和又提到，今年母親節提早訂座情況不算理想，節日前兩天的訂座率僅約七至八成。他分析，由於現時市場選擇眾多，不少市民傾向在正日「即興」尋找餐廳，加上市民或會避開正日慶祝，前一天星期六的生意表現亦不俗，部分人甚至於「五一黃金周」慶祝。另外，今年中式酒樓的表現轉差，部分酒樓夜市甚至未能滿座，他解釋市民的飲食習慣正慢慢轉移，不再局限於中式餐飲，西式餐廳及酒店自助餐在今年的表現相對較旺。