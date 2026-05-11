搵工｜「行業新里程」招聘會提供逾2700職位空缺　月薪可達2.4萬元

勞工處於明日(12日)及後日(13日)在旺角麥花臣場館舉行「行業新里程」招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售、建造、酒店等行業的職位空缺。(吳康琦攝/資料圖片)

勞工處於明日(12日)及後日(13日)在旺角麥花臣場館舉行「行業新里程」招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售、建造、酒店等行業的職位空缺。

95% 空缺要求中七或以下

在是次招聘會中，約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1.3萬元至2.4萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約54%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於明日(12日)及後日(13日)上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓(近旺角港鐵站E2出口)舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。