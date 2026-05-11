醫管局急症室非緊急個案跌22%　緊急病人平均輪候時間減17%

醫管局一連三日在灣仔會展舉行研討大會。主席范鴻齡在開幕典禮致辭表示，自1月起實施公營醫療收費改革以來，急症室整體求診人次已減少約10%至11%，其中非緊急個案大跌22%。第一類危殆病人繼續即時接受治療，第二類危急病人可於15分鐘內獲處理，而第三類緊急病人平均輪候時間亦由24分鐘縮短至20分鐘，減少17%。

在醫療費用減免機制方面，截至上月底，逾22.4萬人獲批費用減免，較改革前每年約1.4萬人，增加約16倍，亦接到近3,000宗每年1萬元公營醫療服務「全年收費上限」申請。他形容是更能重新調配資源，服務貧、急、重、危病人。