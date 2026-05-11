醫管局急症室非緊急個案跌22%　緊急病人平均輪候時間減17%

醫管局一連三日在灣仔會展舉行研討大會。主席范鴻齡在開幕典禮致辭表示，自1月起實施公營醫療收費改革以來，急症室整體求診人次已減少約10%至11%，其中非緊急個案大跌22%。第一類危殆病人繼續即時接受治療，第二類危急病人可於15分鐘內獲處理，而第三類緊急病人平均輪候時間亦由24分鐘縮短至20分鐘，減少17%。
在醫療費用減免機制方面，截至上月底，逾22.4萬人獲批費用減免，較改革前每年約1.4萬人，增加約16倍，亦接到近3,000宗每年1萬元公營醫療服務「全年收費上限」申請。他形容是更能重新調配資源，服務貧、急、重、危病人。
預計2031年病床總數增至3.5萬
醫管局正推進第一個「十年醫院發展計劃」，范鴻齡預計，公立醫院病床總數將在2031年增至約3.5萬張，手術室數目亦會由約250間增至約360間。他又感謝特區政府在公共財政壓力下持續支持醫管局，在2026至27年度的撥款為1,031億元，表示會繼續善用資源，促進公營醫療服務可持續發展。
范鴻齡又提到，目前有4間公立醫院獲《國際醫院評審認證標準（中國）》評審認證，期望在2027年，7間主要急症醫院會獲認證。瑪麗醫院和威爾斯親王醫院先後按國家標準設立胸痛中心，屯門醫院亦成為全港首間按國家認證標準建設的中風中心。此外，上月第15屆中國胸痛中心大會首次在香港舉辦，是香港作為「超級聯繫人」的里程碑，有助促進全球醫療領袖和專家交流合作。
成立引進創新藥物及醫療器械辦公室
署理政務司司長卓永興表示，當局目標是加快病人使用最先進治療的機會，為實現這個目標，醫管局將於短期內，成立一個引進創新藥物及醫療器械辦公室，負責識別創新藥物治療、本地病人的需要和效益。該辦公室將與創新藥物及醫療儀器的製造商聯繫，推動「1+」機制，引入具成本效益，並對病人有益的藥物和醫療儀器。