居屋2025懶人包｜啟德啟陽苑/將軍澳影輝苑/錦田匯熙苑等5大屋苑位置售價　5.20截止申請

房委會宣布，「居屋2025」由4月30日至5月20日晚上7時接受合資格人士申請，並將於今年第二季進行攪珠，第四季開始揀樓，而青年計劃申請者及曾連續兩次向隅、未能購入單位申請者更可獲派多一個抽籤號碼。《am730》特意為讀者準備「居屋2025」懶人包，一文看清包括屋苑價單、揀樓程序及按揭安排等資訊。

居屋2025懶人包｜售價介乎 150 萬至 480 萬元

「居屋2025」推售5個新居屋發展項目，包括啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑，以及東涌裕豐苑，共提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎。「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%，5個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。