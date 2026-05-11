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出版：2026-May-11 13:10
更新：2026-May-11 14:00

居屋2025懶人包｜啟德啟陽苑/將軍澳影輝苑/錦田匯熙苑/屏山朗風苑/東涌裕豐苑　申請時間入息上限屋苑售價一文睇清

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居屋2025懶人包｜5大屋苑位置售價　5.20截止申請 (資料圖片)

居屋2025懶人包｜5大屋苑位置售價　5.20截止申請 (資料圖片)

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房委會宣布，「居屋2025」包括啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑及東涌裕豐苑，由4月30日至5月20日晚上7時接受合資格人士申請，並將於今年第二季進行攪珠，第四季開始揀樓，而青年計劃申請者及曾連續兩次向隅、未能購入單位申請者更可獲派多一個抽籤號碼。《am730》特意為讀者準備「居屋2025」懶人包，一文看清包括屋苑價單、揀樓程序及按揭安排等資訊。

居屋2025懶人包｜售價介乎150萬至480萬元

「居屋2025」推售5個新居屋發展項目，包括啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑，以及東涌裕豐苑，共提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎。「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%5個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。

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居屋2025懶人包｜屋苑價單及面積

居屋2025項目

單位數目(伙)

單位面積(平方呎)

市價7折後的平均呎價(元)

售價(元)

啟德啟陽苑

1,090

281至490

9,300

219萬至480萬

錦田匯熙苑

820

281至449

7,150

180萬至345萬

將軍澳影輝苑

1,408

283至560

7,020

168萬至423萬

屏山朗風苑

1730

294至507

6,310

169萬至339萬

東涌裕豐苑

1878

281至499

6,240

150萬至340萬

P2026042100614 photo 1326594 圖示該計劃的新發展項目啟陽苑B座1樓至40樓18號單位的室內間格模型。(政府新聞處) P2026042100614 photo 1326590 P2026042100614 photo 1326596 圖示該計劃的新發展項目影輝苑A座2樓至39樓1號單位的室內間格模型。(政府新聞處) P2026042100614 photo 1326592 圖示該計劃的新發展項目朗風苑D座3樓至40樓2號單位的室內間格模型。(政府新聞處) 圖示該計劃的新發展項目裕豐苑的模型。(政府新聞處) 「居屋 2025」 下推售的新居屋單位。(政府新聞處)

居屋2025懶人包｜受清拆計劃影響住戶優先揀樓

今期居屋的綠白表比例調整為5050。其中，綠表按揭成數達9成半、白表則為9成，按揭年期最長可達30年，利息一般為3.25厘。另外，白表申請資格入息及資產限額已定：家庭申請者每月入息上限為60,000元，資產上限為1,230,000元；一人申請者入息上限為30,000元，資產上限為615,000元。揀樓安排方面，受清拆計劃影響住戶、「家有長者」及「家有初生」設有名額優先選樓。其次為核心家庭及一般家庭，最後為一人申請者。

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居屋2025懶人包｜網上、郵寄或親身提交申請表

申請期結束前，樂富客務中心將會提供「居屋2025」下的居屋發展項目的銷售展覽，公眾可於「居屋2025」瀏覽或下載申請表，或在辦公時間內到樂富房委會客務中心、觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。除了網上申請外，亦可郵寄或親身到九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台提交。

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紙本申請除了填寫申請表格外，亦須提交申請者及名列申請表內家庭成員的香港身份證或香港出生證明書副本；以及350元申請費的劃線支票或銀行本票，抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。

▼居屋2025｜啟德啟陽苑平面圖、位置等詳情▼

居屋2025｜啟德啟陽苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜啟德啟陽苑A座標準樓層平面圖（2樓至40樓） 居屋2025｜啟德啟陽苑B座標準樓層平面圖（2樓至40樓） 居屋2025｜啟德啟陽苑布局圖 居屋2025｜啟德啟陽苑發展項目資料 居屋2025｜啟德啟陽苑位置圖，鄰近宋皇臺站 居屋2025｜啟德啟陽苑資料

▼居屋2025｜錦田匯熙苑平面圖、位置等詳情▼

居屋2025｜錦田匯熙苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜錦田匯熙苑A座標準樓層平面圖（3樓至16樓） 居屋2025｜錦田匯熙苑B座標準樓層平面圖（3樓至16樓） 居屋2025｜錦田匯熙苑布局圖 居屋2025｜錦田匯熙苑位置圖 Sales Booklet WuiHei page 0003 居屋2025｜錦田匯熙苑平面圖、位置等詳情

▼居屋2025｜將軍澳影輝苑平面圖、位置等詳情▼

居屋2025｜將軍澳影輝苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜將軍澳影輝苑A座標準樓層平面圖（3樓至39樓） 居屋2025｜將軍澳影輝苑B座標準樓層平面圖（4樓至38樓） 居屋2025｜將軍澳影輝苑位置圖 居屋2025｜將軍澳影輝苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜將軍澳影輝苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜將軍澳影輝苑平面圖、位置等詳情

▼居屋2025｜屏山朗風苑平面圖、位置等詳情▼

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▼居屋2025｜東涌裕豐苑平面圖、位置等詳情▼

居屋2025｜東涌裕豐苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜東涌裕豐苑A座標準樓層平面圖（3樓至15樓） 居屋2025｜東涌裕豐苑B座標準樓層平面圖（3樓至38樓） 居屋2025｜東涌裕豐苑C座標準樓層平面圖（3樓至28樓） 居屋2025｜東涌裕豐苑D座標準樓層平面圖（3樓至29樓） 居屋2025｜東涌裕豐苑布局圖 居屋2025｜東涌裕豐苑位置圖 居屋2025｜東涌裕豐苑平面圖、位置等詳情 居屋2025｜東涌裕豐苑平面圖、位置等詳情

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