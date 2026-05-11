居屋2025懶人包｜啟德啟陽苑/將軍澳影輝苑/錦田匯熙苑等5大屋苑位置售價　5.20截止申請

房委會宣布，「居屋2025」由4月30日至5月20日晚上7時接受合資格人士申請，並將於今年第二季進行攪珠，第四季開始揀樓，而青年計劃申請者及曾連續兩次向隅、未能購入單位申請者更可獲派多一個抽籤號碼。《am730》特意為讀者準備「居屋2025」懶人包，一文看清包括屋苑價單、揀樓程序及按揭安排等資訊。
居屋2025懶人包｜售價介乎150萬至480萬元
「居屋2025」推售5個新居屋發展項目，包括啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑，以及東涌裕豐苑，共提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎。「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%，5個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。
居屋2025懶人包｜屋苑價單及面積
居屋2025項目
單位數目(伙)
單位面積(平方呎)
市價7折後的平均呎價(元)
售價(元)
啟德啟陽苑
1,090
281至490
9,300
219萬至480萬
錦田匯熙苑
820
281至449
7,150
180萬至345萬
將軍澳影輝苑
1,408
283至560
7,020
168萬至423萬
屏山朗風苑
1730
294至507
6,310
169萬至339萬
東涌裕豐苑
1878
281至499
6,240
150萬至340萬
居屋2025懶人包｜受清拆計劃影響住戶優先揀樓
今期居屋的綠白表比例調整為50：50。其中，綠表按揭成數達9成半、白表則為9成，按揭年期最長可達30年，利息一般為3.25厘。另外，白表申請資格入息及資產限額已定：家庭申請者每月入息上限為60,000元，資產上限為1,230,000元；一人申請者入息上限為30,000元，資產上限為615,000元。揀樓安排方面，受清拆計劃影響住戶、「家有長者」及「家有初生」設有名額優先選樓。其次為核心家庭及一般家庭，最後為一人申請者。
居屋2025懶人包｜網上、郵寄或親身提交申請表
申請期結束前，樂富客務中心將會提供「居屋2025」下的居屋發展項目的銷售展覽，公眾可於「居屋2025」瀏覽或下載申請表，或在辦公時間內到樂富房委會客務中心、觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。除了網上申請外，亦可郵寄或親身到九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台提交。
紙本申請除了填寫申請表格外，亦須提交申請者及名列申請表內家庭成員的香港身份證或香港出生證明書副本；以及350元申請費的劃線支票或銀行本票，抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。