東華三院丙午年油麻地天后誕 傳承傳統之美 共慶寶誕

香港自開埠以來，漁民及沿海居民均信奉天后娘娘，祈求出海平安；早在1897年，便已有油麻地天后誕的歷史記載。時至今日，天后誕已發展成為香港重要的節日，並於2021年獲列入「國家級非物質文化遺產代表性項目名錄」，其文化價值備受肯定。東華三院延續百年傳統慶典，於農曆三月廿三（2026年5月9日）在九龍油麻地天后廟舉辦「天后誕」。有別於其他地區多以會景出巡或法會形式舉行，油麻地天后誕多年來以廟會形式舉辦，藉此推廣非物質文化遺產，吸引市民與遊客共同參與，共同體驗本土文化的深厚底蘊。

慶典開始前，油尖旺民政事務專員李家維先生太平紳士親臨會場為活動打氣，展現社區的支持與鼓勵。今年的慶典由東華三院主席曾慶業先生、保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德教授BBS, JP、油尖旺助理民政事務專員黃思齊女士、華人廟宇委員會(託管機構)文化及宣傳小組主席黃成益博士MH、華人廟宇委員會財務及管理小組主席黃光耀先生MH及香港道教聯合會副主席曾忠南道長擔任聯合主禮嘉賓，並帶領一眾董事局成員進行賀誕酬神及「敬蓋吉璽儀式」，先後在《天后誕捲軸》上蓋上「風」、「調」、「雨」、「順」及「啟稟」的印璽，寓意風調雨順、國泰民安。隨後，一眾嘉賓為醒獅點睛、簪花及掛紅，吸引大批市民及遊客駐足觀賞。

活動中最受矚目的環節當屬「花炮衝神儀式」，花炮隊將一個近4米高的竹紮花炮抬起，奮力衝向天后廟前，以向天后娘娘報喜及鞠躬行禮。當日亦有多項精彩表演，包括中樂演奏、變臉、雜耍、鼓樂、功夫及軟骨功，展現中華傳統技藝的精妙。活動更邀得「廟街王子」尹光及「兒歌天后」李紫昕（Purple姐姐）擔任星級演唱嘉賓，獻唱多首經典歌曲，將廟會的熱鬧氣氛推向高潮，令觀眾彷彿置身昔日油麻地大笪地的繁華盛景。

活動現場還設有多個免費傳統文化攤位與手作體驗，市民除可品嚐香港傳統小食，參與製作青花瓷杯墊、漆扇、香包、糖畫及體驗書法，還可嘗試木射、射藝及麵粉公仔等傳統遊戲，親身感受廟會的趣味與工藝。東華三院更安排天后廟群導賞活動，帶領參加者欣賞廟宇文物，深入了解油麻地天后廟群的歷史與文化脈絡，讓傳統文化在互動中得以延續。