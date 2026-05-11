Canvas遭黑客入侵致2.75億用戶資料外洩　機構籲本地院校檢視系統安全

跨國網上教學管理平台Canvas遭黑客入侵，致全球2.75億用戶資料外洩。香港網絡安全事故協調中心建議受影響機構暫時停用該平台，教職員及學生應留意以外洩資料發動的釣魚電郵或社交工程攻擊。

香港網絡安全事故協調中心今日召開記者會，分析Canvas這類網上教學管理平台擁有大批用戶及個人資料，成為高價值的攻擊目標。Canvas中的「free for teachers」功能有漏洞，令黑客入侵後能存取整個數據庫。

Canvas開發商Instructure於5月1日承認遭受網絡攻擊，黑客組織ShinyHunters表示已盜取全球接近9,000間院校超過2億數據並就此勒索。Instructure在5月6日表示已修復系統，服務回復正常。不過，ShinyHunters在5月7至8日篡改部分院校的Canvas登入頁面，意圖直接勒索院校。