Canvas遭黑客入侵致2.75億用戶資料外洩　機構籲本地院校檢視系統安全

跨國網上教學管理平台Canvas遭黑客入侵，致全球2.75億用戶資料外洩。香港網絡安全事故協調中心建議受影響機構暫時停用該平台，教職員及學生應留意以外洩資料發動的釣魚電郵或社交工程攻擊。
香港網絡安全事故協調中心今日召開記者會，分析Canvas這類網上教學管理平台擁有大批用戶及個人資料，成為高價值的攻擊目標。Canvas中的「free for teachers」功能有漏洞，令黑客入侵後能存取整個數據庫。
Canvas開發商Instructure於5月1日承認遭受網絡攻擊，黑客組織ShinyHunters表示已盜取全球接近9,000間院校超過2億數據並就此勒索。Instructure在5月6日表示已修復系統，服務回復正常。不過，ShinyHunters在5月7至8日篡改部分院校的Canvas登入頁面，意圖直接勒索院校。
涉及本港5間教育機構
香港個人資料私隱專員公署接獲本港5間教育機構通報資料外洩事故，包括理工大學、建造學院、科技大學、演藝學院，及香港教育城。根據Canvas 開發商所指，涉及資料或包括用戶姓名、電郵地址、學生編號，以及用戶之間的通訊訊息，資料總量達3.65 TB。開發商指出暫時未見涉及用戶密碼、出生日期、身份證號碼、網上交易資料等較敏感的資料。
香港網絡安全事故協調中心指出黑客或藉盜取的資料犯案，例如製作高度逼真的詐騙電郵、冒充他人身份，進而針對受影響機構的用戶發動網絡釣魚攻擊。中心提醒受影響人士，特別是教職員或學生提防聲稱與Canvas、學校或調查有關的可疑電郵、訊息或來電；不要點擊可疑連結或開啟來歷不明的附件。作為預防措施，如在其他服務使用與該平台相同的密碼，應立即更改密碼。
被問到會否提供「白名單」予機構參考，生產力局首席數碼總監黎少斌表示任何一個白名單都並非絕對，因為系統會不停更新，「今日係白名單，聽日未必係」。生產力局會再研究其他方法，予機構參考在某階段相對安全的軟件。