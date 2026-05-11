東張西望｜80歲陳伯疑遇「何太2.0」被騙33萬金器積蓄 女方：陪咗成年瞓覺唔使錢啊？

TVB節目《東張西望》「何伯何太」事件震撼全城，令黃昏戀成為熱話。事隔不足兩年該節目昨晚（10日）再度揭發一宗極其相似的案件，80歲獨居老翁陳伯指自己遇上「何太2.0」，被騙走超過10萬龍鳳鈪、金飾，連積蓄都被轉走逾23萬，最終人財兩失，「100%有計劃全心呃我」，K女士更以一句：「我陪咗成年瞓覺喎，唔使錢啊？」，將感情定性為「交易」。節目預告今晚（11日）將繼續跟進事態發展。

前後損失超過33萬

陳伯向《東張西望》表示，事件始於2024年11月，80歲的陳伯因妻子已離世，與子女關係疏離而獨居，平日參加同鄉會活動時，認識自稱是別人情婦、61歲的K小姐。對方主動出擊，留電話約飲茶見面，一開始已經噓寒問暖，又甜言蜜語讚他「睇落好年輕」、「同我拍埋睇落差唔多」，更表明自己偏愛年長男士。

否認自己是何太

陳伯坦言當時很寂寞，覺得對方溫柔老實「好吸引我」，兩人感情升溫同居生活，「2024年沒接觸女人，沒召妓」。K小姐在外更稱呼他「老公」，當時更曾笑著對陳伯說：「我唔係何太！」 然而，K女士很快便以陳伯與家人不和為由，提議註冊結婚，又提出要陳伯購買龍鳳鈪、戒指、頸鏈作為定情信物，金器總值超過10萬元。陳伯當時不疑有詐，以為找到了共渡餘生的伴侶。