東張西望｜80歲陳伯疑遇「何太2.0」被騙33萬金器積蓄 女方：陪咗成年瞓覺唔使錢啊？

TVB節目《東張西望》「何伯何太」事件震撼全城，令黃昏戀成為熱話。事隔不足兩年該節目昨晚（10日）再度揭發一宗極其相似的案件，80歲獨居老翁陳伯指自己遇上「何太2.0」，被騙走超過10萬龍鳳鈪、金飾，連積蓄都被轉走逾23萬，最終人財兩失，「100%有計劃全心呃我」，K女士更以一句：「我陪咗成年瞓覺喎，唔使錢啊？」，將感情定性為「交易」。節目預告今晚（11日）將繼續跟進事態發展。
前後損失超過33萬
陳伯向《東張西望》表示，事件始於2024年11月，80歲的陳伯因妻子已離世，與子女關係疏離而獨居，平日參加同鄉會活動時，認識自稱是別人情婦、61歲的K小姐。對方主動出擊，留電話約飲茶見面，一開始已經噓寒問暖，又甜言蜜語讚他「睇落好年輕」、「同我拍埋睇落差唔多」，更表明自己偏愛年長男士。
否認自己是何太
陳伯坦言當時很寂寞，覺得對方溫柔老實「好吸引我」，兩人感情升溫同居生活，「2024年沒接觸女人，沒召妓」。K小姐在外更稱呼他「老公」，當時更曾笑著對陳伯說：「我唔係何太！」 然而，K女士很快便以陳伯與家人不和為由，提議註冊結婚，又提出要陳伯購買龍鳳鈪、戒指、頸鏈作為定情信物，金器總值超過10萬元。陳伯當時不疑有詐，以為找到了共渡餘生的伴侶。
女方被指參加同鄉會活動物色「目標」
惟同居大半年後，陳伯某日回家，發現K女士已將所有個人物品收拾一空。對方僅稱：「我唔同你做夫妻，同你做朋友。」陳伯翻查銀行戶口，才驚覺本來打算用作養老醫病的23萬多元積蓄已被K女士全數轉走。他致電聯絡對方要求退回部分金錢，豈料對方稱已花光，及後封鎖其電話，連同早前購買的金器，陳伯前後損失超過33萬元，三餐不繼，只能靠朋友接濟度日。
陳伯的一班同鄉會好友為他出頭。有朋友透露，K女士並非初犯，有借錢不還紀錄，更有人爆料指她在同一同鄉會的分會聚會中以相同手法物色其他「目標」。朋友捉住K女士質問，要求她歸還陳伯血汗錢，但K女士反嗆：「我陪咗成年瞓覺喎，唔使錢啊？」、「嫖妓唔洗錢呀？」將整段關係定性為「服務交易」。K女士受訪時情緒極度激動，聲稱被陳伯朋友騷擾到「爆血管」，更激動大喊：「想我死咗你先安樂？」她否認行騙，並將矛頭指向同鄉會一名蔡姓女士，指控對方介入她與陳伯的關係才導致分手，節目預告今晚（11日）將繼續跟進事態發展。