網約車規管｜政府稍後擬定數目上限　日後動態評估需否調整

網約車規管爭議持續多年，政府去年通過透過修訂主體法例訂定規管框架。運輸及物流局表示，因應香港的獨特情況，需要對網約車發牌數目實施「總量管控」，政府會繼續聽取各界意見，並從滿足市民出行需求和乘車體驗，以及相關實際運力對道路資源和公共交通生態的影響等各方面考慮，以便稍後就網約車許可證數目訂立上限。

網約車上限涉多項因素

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件指，在釐定發出網約車許可證數目的上限時，首要考慮是市民的乘車需求和體驗，但同時亦需顧及道路網絡的承受能力、公共交通系統生態，以及整體個人化點對點交通服務行業的健康和可持續發展。在引入規管後，政府亦會按市場發展及供求變化、乘客體驗等實際營運情況，進行動態評估，適時檢視有否需要調整。

文件指，的士業界對網約車數量沒有主流想法，個別業界組織認為上限應為數千輛，亦有個別的士車隊營辦商建議最少發出1萬個許可證，實現的士與網約車優勢互補的政策目標。網約車平台方面，因應現時及日後的新增需求，普遍建議發出數萬個許可證，並因應市場情況和發展適時調整數目。