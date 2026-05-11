網約車規管｜車數上限未公布超額申請或抽籤分配　政府擬規定最少行程次數

網約車規管爭議持續多年，政府去年通過透過修訂主體法例訂定規管框架。運輸及物流局表示，因應香港的獨特情況，需要對網約車發牌數目實施「總量管控」，政府會繼續聽取各界意見，並從滿足市民出行需求和乘車體驗，以及相關實際運力對道路資源和公共交通生態的影響等各方面考慮，以便稍後就網約車許可證數目訂立上限。

只發出數千許可證不能滿足需求

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件指，在釐定發出網約車許可證數目的上限時，首要考慮是市民的乘車需求和體驗，但同時亦需顧及道路網絡的承受能力、公共交通系統生態，以及整體個人化點對點交通服務行業的健康和可持續發展。在引入規管後，政府亦會按市場發展及供求變化、乘客體驗等實際營運情況，進行動態評估，適時檢視有否需要調整。

當局引述顧問公司的調查結果指，現時每日有約19萬人使用網約車服務，而大部分網約車司機以兼職模式提供服務，即使平均每日營運約6小時，也只等同的士每日提供18小時運力的三分之一。換言之，3輛網約車的合併運力才大致等於一輛的士，若只發出數千個網約車許可證，將不能滿足現有乘客需求。