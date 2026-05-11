網約車規管｜車數上限未公布超額申請或抽籤分配　政府擬規定最少行程次數

網約車規管爭議持續多年，政府去年通過透過修訂主體法例訂定規管框架。運輸及物流局表示，因應香港的獨特情況，需要對網約車發牌數目實施「總量管控」，政府會繼續聽取各界意見，並從滿足市民出行需求和乘車體驗，以及相關實際運力對道路資源和公共交通生態的影響等各方面考慮，以便稍後就網約車許可證數目訂立上限。
只發出數千許可證不能滿足需求
運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件指，在釐定發出網約車許可證數目的上限時，首要考慮是市民的乘車需求和體驗，但同時亦需顧及道路網絡的承受能力、公共交通系統生態，以及整體個人化點對點交通服務行業的健康和可持續發展。在引入規管後，政府亦會按市場發展及供求變化、乘客體驗等實際營運情況，進行動態評估，適時檢視有否需要調整。
當局引述顧問公司的調查結果指，現時每日有約19萬人使用網約車服務，而大部分網約車司機以兼職模式提供服務，即使平均每日營運約6小時，也只等同的士每日提供18小時運力的三分之一。換言之，3輛網約車的合併運力才大致等於一輛的士，若只發出數千個網約車許可證，將不能滿足現有乘客需求。
文件指，的士業界對網約車數量沒有主流想法，個別業界組織認為上限應為數千輛，亦有個別的士車隊營辦商建議最少發出1萬個許可證，實現的士與網約車優勢互補的政策目標。網約車平台方面，因應現時及日後的新增需求，普遍建議發出數萬個許可證，並因應市場情況和發展適時調整數目。
擬優先考慮已擁車一段時間車主
縱使擬定網約車上限未公布，文件提到如運輸署接獲申請數目超出上限，運輸署署長可採用認為適當的、載於附屬法例的方法分配許可證，包括抽籤，而過程亦可優先考慮指定類別人士或車輛。當局指，留意到有意見擔心網約車服務發展，會吸引市民買車、申請許可證及投身網約車行業，繼而令本港私家車數目大增及加重道路負荷，政府會考慮日後分配許可證時透過適當方法處理，例如優先考慮已擁有私家車一段時間的車主。
當局同時建議引入最低營運要求，要求網約車在許可證有效期內完成指定行程數目方可續期，例如平均每月完成數十次行程等，以及在提供網約車載客服務時，須在指定位置展示運輸署發出的明顯標識，方便市民和執法人員識別。政府計劃上半年向立法會提出相關附屬法例，以「先訂立後審議」程序審議，第三季邀請有興趣平台公司申請網約車服務牌照，以及推出的士和網約車綜合筆試，第四季邀請車輛和司機申請相關許可證，並陸續公布申請結果；獲核准的網約車平台亦會於第四季起開展籌備工作，包括招募車主兼司機登記及認證。立法會交通事務委員會周二將召開特別會議討論。