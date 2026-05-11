年內推AI山泥傾瀉警告系統 土拓署：準確度高達九成

近年本港極端天氣頻生，令人開注暴雨後山泥傾瀉的情況。土木工程拓展署公布，去年錄得257宗由降雨引發的山泥傾瀉事故報告，略高近年平均數。署方將於今年推行「人工智能山泥傾瀉警告系統」，預測山泥傾瀉數目的準確度達九成。此外，署方推出《沿岸風險管理指引》，列出不同的保護措施和例子，供相關持分者參考。

去年本港錄得257宗由降雨引發的山泥傾瀉事故報告，略高於近年平均200宗；其中大型事故佔24宗，全部不涉人命傷亡。此外，去年3場廣泛地區受影響的暴雨觸發山泥傾瀉警告，造成212宗事故報告，當中22宗為大型山泥傾瀉。土力工程處副處長(港島)岑家華表示，處方研發及引入創新科技和人工智能，管理斜波安全和應對極端天氣。 岑家華表示，人工智能山泥傾瀉警告系統已完成測試，會於今年全面推行，估算山泥傾瀉數目的準確度達九成以上，較僅考慮雨量和斜坡種類的現有系統，提升超過兩成。他指，面對近年頻繁出現的極端天氣，處方會以每年山泥傾瀉和下雨的情況用作模型訓練，讓人工智能學習和辨別相關情況。

利用無人機監察斜波 選4區作試點 無人機應用方面，土力工程處推出跨部門無人機聯控管理平台「智翱(SmartAERO)」，並透過低空經濟「監管沙盒X」申請成為「多場景/多用戶共享平台」的試點項目。岑家華表示，「智翱」透過由定點及流動無人機機庫組成的網絡，系統可遠程操控及同時調度多部無人機，當發生緊急事故時，無人機於短時間飛抵現場。他續指，處方今年選定柴灣、黃大仙、將軍澳和西營盤，4個於暴雨期間曾出現水浸的地區作為試點，透過系統執行極端天氣前後的自動化斜坡巡查，加快識別山泥傾瀉地點。

此外，《智慧斜坡記錄冊》首階段開發工作大致完成，除了將現有《斜坡記錄冊》延伸至全港天然山坡外，數據庫亦納入更全面的資料，如防治工程和承受雨量等。土力工程處將於下一階段繼續編輯和擴充資料庫，利用人工智能和大數據分析，提升管理和監察效能。 去年超強颱風樺加沙襲港，有位於將軍澳的餐廳被大浪摧毀。署理土木工程處副處長(海港及土地)張永康表示，將軍澳南沿岸改善工程正分階段進行，較接近現有海旁餐廳的首兩段工程同步進行，1.1米高擋浪牆和1.3米高的擋水牆已接近完工，第三段擋水牆工程稍後開展，整個工程料今年底大致完成。