冀病人更有力量活下去 兩院為年輕癌患推紓緩治療

年輕病人遇上癌症或會感到前景黯淡，兩間公立醫院前年推出日間紓緩治療先導計劃，為參與癌病患者提供臨床護理和治療，包括討論預設照顧計劃和預設醫療指示等，九成參加者事後稱更有信心管理病情，亦有七成照顧者感到壓力減少。團隊期望透過計劃，讓這些病人更有力量生活下去。
瑪麗醫院和葛量洪醫院前年起，推行年輕癌症病人日間紓緩治療先導計劃，安排65歲以下的晚期癌症病人及主要照顧者，參與為期8星期的臨床護理和治療，包括症狀管理、營養評估、討論預設醫療指示等，截至去年6月共有11名病人參與。計劃令九成癌症患者更有信心管理病情、32%病人減少抑鬱情況，亦有逾七成照顧者表示壓力減少、九成認為有助減低照顧耗竭風險。
葛量洪醫院紓緩醫學科顧問護師曾國威指，不少年輕病患因「以為就嚟冇希望」而不欲進入紓緩治療，期望透過計劃為病人提供誘因討論預設治療計劃，讓他們繼續有力量生活下去。
醫管局：收費改革成效明顯
另外，公營醫療收費改革實施第五個月，醫管局主席范鴻齡在昨揭幕的醫管局研討大會致辭稱，改革取得明顯成效，急症室緊急病人就診量下降近一成、平均輪候時間縮短一成七。國家衛健委港澳台辦公室副主任李維說，會繼續支持香港成為衛生健康人才聚集高地，加強兩地醫療機構交流。
特首李家超就在亞洲醫療健康高峰論壇致辭稱，會配合國家「十五五」規劃，將香港發展成為健康與醫療創新中心，包括加快「1+」新藥審批機制，以及將在年底前成立香港藥物及醫療器械監督管理中心，逐步建立完善審批制度。