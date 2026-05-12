冀病人更有力量活下去 兩院為年輕癌患推紓緩治療

年輕病人遇上癌症或會感到前景黯淡，兩間公立醫院前年推出日間紓緩治療先導計劃，為參與癌病患者提供臨床護理和治療，包括討論預設照顧計劃和預設醫療指示等，九成參加者事後稱更有信心管理病情，亦有七成照顧者感到壓力減少。團隊期望透過計劃，讓這些病人更有力量生活下去。

瑪麗醫院和葛量洪醫院前年起，推行年輕癌症病人日間紓緩治療先導計劃，安排65歲以下的晚期癌症病人及主要照顧者，參與為期8星期的臨床護理和治療，包括症狀管理、營養評估、討論預設醫療指示等，截至去年6月共有11名病人參與。計劃令九成癌症患者更有信心管理病情、32%病人減少抑鬱情況，亦有逾七成照顧者表示壓力減少、九成認為有助減低照顧耗竭風險。