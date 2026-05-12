幼犬遭棄旺角後巷垃圾桶病重安樂死　兩女被捕保釋候查（更新）

警方近日接獲一名清潔工人報案，指一隻幼犬懷疑被遺棄在旺角後巷垃圾桶內，兩名女子以涉嫌殘酷對待動物被捕。愛護動物協會指幼犬患有末期狗瘟，已經為其進行安樂死。

警方上周六(9日)上午10時32分，接獲清潔工人報案，指一狗隻懷疑被人遺棄在旺角黑布街104號後巷垃圾桶內。警員翻查閉路電視片段後，周一(11日)早上在何文田一單位內，拘捕兩名分別28及39歲的本地女子，涉嫌殘酷對待動物。兩名女子現正保釋候查，須於6月中旬向警方報到。