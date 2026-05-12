幼犬遭棄旺角後巷垃圾桶病重安樂死　兩女被捕保釋候查（更新）

警方近日接獲一名清潔工人報案，指一隻幼犬懷疑被遺棄在旺角後巷垃圾桶內，兩名女子以涉嫌殘酷對待動物被捕。愛護動物協會指幼犬患有末期狗瘟，已經為其進行安樂死。
警方上周六(9日)上午10時32分，接獲清潔工人報案，指一狗隻懷疑被人遺棄在旺角黑布街104號後巷垃圾桶內。警員翻查閉路電視片段後，周一(11日)早上在何文田一單位內，拘捕兩名分別28及39歲的本地女子，涉嫌殘酷對待動物。兩名女子現正保釋候查，須於6月中旬向警方報到。
愛協決定為幼犬安樂死
經過檢查後，被遺棄的狗隻證實是3個月大的金毛尋回犬，身上無植入任何晶片，健康情況欠佳。愛協檢核部（調查及行政）主管秦美怡表示，獸醫檢查後發現幼犬患有末期狗瘟。末期狗瘟是高度傳染性病毒疾病，影響幼犬呼吸、腸胃及神經系統。愛協獸醫團隊曾為幼犬提供藥物、抗生素以及輸液治療，然而幼犬已病入膏肓，持續抽搐、甚至無法自行飲水。由於幼犬已失去基本生活能力，承受極大痛苦，愛協決定為幼犬安樂死，免除其痛苦。
另外，警方亦於兩名被捕女子的住所內發現3隻狗，分別為3歲金毛尋回犬、8個月大柴犬及4歲的哥基，由愛協帶走檢查，現時狀況良好。據悉被捕兩女為伴侶關係，警方懷疑她們從網上平台購買狗隻後，非法走私來港。