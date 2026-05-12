譚仔三哥foodpanda驚現「0蚊餐」 網民成功落單：多謝晒

連鎖餐廳譚仔三哥米線於外賣平台foodpanda多間分店今日(12日)早上突現「0蚊餐」，有一人套餐的價格列為「$0.0」，消息旋即於社交平台流傳，多名網民表示成功落單，及後譚仔三哥米線全線分店於平台一度「熄機」停接單，重開後價格回復正常。有照片顯示，有分店取消部份foodpanda訂單，亦有網民稱有分店如常出「0蚊餐」。《am730》正向譚仔三哥查詢事件。

全線分店一度「熄機」停接單

社交平台Threads今日早上有人發帖文，稱「譚仔三哥係foodpanda免費咁大件事冇人講?」，截圖可見樓主早上10時48分欲於屯門大興邨區域訂餐，譚仔三哥米線位於大興商場的分店，青花椒湯米線配黃金蛋餅、魚片、雞肉配小食一人餐的價格為「$0.0」。及後樓主於發文稱「好似冇了」，截圖可見於早上11時38分該店未能提供外賣服務。

據知多間分店均有出現類似情況，事件引發網民「下單潮」，有人分享截圖「晒命」，連同平台及運送費只需18元，「雖然埋單18蚊，但感謝」，亦有人稱「叫左2個 埋單$43」、「thx 2蚊叫左2個餐」、「五個餐買單$15 多謝」、「嗌到我俾$3送上門，多謝分享」、「已收！謝謝讓我吃到便宜飯！」，亦有人成功到店自取，價格為2元至4元。另有網民指「見到，做個老實人，無落單」。