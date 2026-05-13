患病幼犬扔垃圾桶 愛協斥冷血殘忍 2女涉殘酷對待動物被捕

一隻三個月大金毛尋回犬上周六被遺棄於旺角一後巷垃圾桶內，清潔工人收集垃圾時揭發事件並報警。幼犬經愛協獸醫檢查後證實患末期狗瘟，健康狀況惡劣，須被安樂死。警方經調查後，周一拘捕兩名女子，涉殘酷對待動物；並於其單位內發現另外3隻狗隻，愛護動物協會人員帶走檢查，健康狀況良好。警方初步懷疑有人從網上平台購買狗隻後再偷運來港。愛護動物協會對相關行為予以最嚴厲譴責，形容將有病幼犬棄置垃圾桶行為冷血和殘忍。

警方上周六(9日)早上10時32分接獲清潔工人報案，指一狗隻疑被人遺棄在旺角黑布街104號後巷垃圾桶內。該幼犬被發現時健康情況相當惡劣，身上亦有辣椒油及沾滿污水。警方相信牠曾被不恰當對待，案件交旺角警區刑事調查隊第十隊接手調查，而該狗則交由愛協接走治療。 經檢查後，該幼犬為一隻3個月大金毛尋回犬，身上未有植入晶片。愛協檢核部(調查及行政)主管秦美怡對有幼犬被棄於垃圾桶的行為予以最嚴厲譴責，形容將患病幼犬扔到垃圾桶屬冷血及殘忍行為，「完全漠視動物有感受並會承受重大痛苦的事實。」

她透露，涉案幼犬經獸醫檢查後發現患有末期狗瘟。由於該病屬高度傳染，會影響幼犬呼吸、腸胃及神經系統；獸醫團隊曾提供藥物、抗生素及輸液治療，但牠已病入膏肓，持續抽搐，甚至無法自行飲水，因已失去基本生活能力並承受極大痛苦，愛協決定為其安樂死，以免繼續受苦。 她強調，飼養動物是一生承諾，主人有責任提供合適照顧及安全環境，不可因動物患病或感到麻煩而遺棄，促請政府盡快修訂《防止殘酷對待動物條例》，提高罰則以反映案件嚴重性。

疑平台購買走私來港 警方接手調查後，翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」系統，並在區內獸醫診所協助下，於周一(11日)早上在何文田一單位拘捕兩名女子，年齡分別為28及39歲，涉殘酷對待動物。兩人已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。警方懷疑有人從網上平台購買狗隻後走私來港。 警方於單位內發現3隻狗隻，並交由愛協帶走檢查，現時健康狀況良好。警方呼籲，走私動物不但觸犯法例，被走私動物亦可能帶來健康風險，對市民及其他動物構成感染機會；並強調高度重視所有殘酷對待動物案件，絕不容忍相關行為。殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。