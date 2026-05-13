疑高齡懷孕剖腹分娩個案增致產後出血趨升 公院處方預防藥降比率

產後出血是造成產婦死亡的主因。醫管局指，公立醫院產婦產後出血個案近年趨增，估計與高齡懷孕及剖腹分娩個案增加有關，但即使產後大出血個案上升，近年失血量等臨床結果已有顯著改善，主因是醫生提早採用第二線治療。現時所有公院剖腹生產的孕婦，都會獲處方預防性子宮收縮藥物，因而引致出血的比率較之前明顯下降。 產後出血成因包括子宮收縮乏力、胎盤前置和植入性胎盤等。本港公院產婦產後出血個案近年增加，發生率由2012年的10.2%升至2024年的17.1%，升勢與國際趨勢相若，醫管局相信與高齡懷孕及剖腹分娩個案增加有關。

採第二線治療否 待醫生判斷 醫管局2017年內部增設「產後大出血電子紀錄平台」，紀錄8間公立醫院婦產科的個案資料數據，包括產婦年齡、分娩方式、大出血原因、風險因素及結果等，希望以科學及系統地評估個案趨勢及治療效果。廣華醫院婦產科團隊分析結果顯示，產後大出血個案雖然增加，但失血量、輸血量和須切除子宮比率等臨床結果有顯著改善。 廣華醫院婦產科副顧問醫生黃俊傑指，一般產後出血第一線會選擇止血劑等藥物治療，若未受控就會考慮第二線治療。研究時段內，醫院應用第二線治療的比率，從46%明顯上升至69%，當中的子宮內水球壓迫和混合治療法增加，相信病人失血量減少與醫生提早採用第二線治療有關。不過，他強調是否選用第二線治療仍依靠醫生判斷，難言何時採用的效果最好。

試用產程超聲波監測胎位 為應對產後出血個案增加，醫管局去年起向所有剖腹生產孕婦，處方預防性子宮收縮藥物Carbetocin，並對較嚴重出血個案更早採用第二線治療，數據顯示因子宮收縮乏力而產後出血的比率較2023年明顯下跌。廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌說，Carbetocin過往主要處方予產後出血風險較高的孕婦，如雙胞胎、羊水過多等個案，實際成效有待更長時間觀察。 另外，廣華醫院婦產科2018年起試行利用床邊超聲波，輔助醫生排除及辨識產科併發症，又在2020年開始嘗試應用產程超聲波實時監測胎位，若孕婦由子宮頸全開至嬰兒出生的時間明顯延長或未能確定胎位，醫生就會加入產程超聲波檢查，期望透過影像和數據提升分娩過程安全性。