美心推盆菜及壽桃包軟餐 孫玉菡料未來軟餐需求大

長者吞嚥困難會影響生活質素，軟餐可令他們重拾進食樂趣。勞福局長孫玉菡表示，軟餐概念已「開始入屋」，並預期未來對軟餐的需求很大，而截至去年已有約13,600名長者受惠於政府資助的軟餐服務。有餐飲集團收集長者意見後，推出鮑魚海參盆菜和壽桃包軟餐，未來更擬推出軟餐月餅。 連鎖餐飲集團美心在香港社會服務聯會協助下收集長者意見，研發出更多新軟餐產品，包括一人分量鮑魚海參盆菜和壽桃包軟餐，今年亦將推出應節款式軟餐──月餅，未來擬推出更多快餐和輕食選擇。美心與社聯昨舉行「軟心膳萬歲飲茶暨照護食社區關愛站啟動禮」，邀請逾100位來自護老院舍的長者及其家人品嘗新出的軟餐。

九旬翁稱口感如同真鮑魚 出席活動的91歲長者趙伯伯試食鮑魚軟餐後，認為口感與真的鮑魚一樣；憶述之前因牙齒問題和吞嚥困難而無法食用，希望其居住的院舍可引入軟餐選擇，又笑言日後希望有蝦和叉燒包軟餐。 孫玉菡在活動致辭說，政府一直與合作機構推廣軟餐，截至去年底已有13,600名長者，受惠於政府向合資格院舍或社區服務單位提供額外資源進行的軟餐服務，而樂齡基金截至3月底亦已撥出1,000萬元，供270間服務單位支付購買軟餐設備和開銷。他表示，軟餐概念已「開始入屋」；又稱長者人口趨增，預期未來對軟餐和很多老人服務的需求很大，並指軟餐如要普及，就一定要在熟悉的餐廳和品牌看得到。

8公院餐廳第三季引軟餐 美心集團首席營運官(香港及澳門)簡惠明稱，一直有與安老院舍合作，除去年捐出1.5萬份軟餐予院舍外，亦有以成本價向逾30間護老院供應軟餐。美心今年1月更將軟餐引入香港浸信會醫院餐廳，計劃第三季起在8間公立醫院餐廳引入軟餐。 另外，美心集團與社聯合作，一連4日在荃灣一個商場設立「社區關愛站」，由駐場言語治療師為長者提供免費吞嚥能力檢查及評估，以及介紹吞嚥困難的成因、評估與治療方案，活動日後將推廣至全港18區。社聯業務總監譚穎茜表示，2017年引入照護食的初衷是希望長者能與家人同枱食飯，很開心經過9年發展後，除院舍外社區亦有很多餐廳提供軟餐，相信未來會有更多品牌提供軟餐。