網約車規管採「動態評估」調整牌照數量 陳美寶：發現「雪藏牌」或會收回

立法會交通事務委員會昨召開特別會議，討論擬規管網約車服務細節，不少議員都關注網約車牌照數量。有消息指當局初步考慮發出上限1.5萬個網約車牌照，運輸及物流局長陳美寶在會上強調，政府目前對發牌數字沒有預設牌照數目傾向，制定政策時會平衡市民旅客需求、公共交通獨特性、業界生態及政府對市民的責任，達到可以「call 到車」和「方便call 車」。

陳美寶

陳美寶續指，香港將「動態評估」調整牌照數量，其中網約車乘車車程數目，為政府重要的數據；強調發牌該數字將具備靈活性，並非「死板數字」。此外，為避免造成市場壟斷，網約車牌照不會由單一平台專屬，以確保市場多元競爭。她又稱，日後運輸署發出許可證時，有幾種可行方式，包括抽籤或者指定類別的人士和車輛，當局亦會考慮利用人面識別等科技，確保持許可證的司機不能出租網約車給其他人載客，以及有手段監控收費水平。另外，當局亦關注「雪藏牌」司機獲網約車牌照後「得物無所用」，因此當局正考慮在許可證上，定下每月車次程數要求並每年檢視，如未達標便可能會取回牌照。

關注網約車保費是否與的士看齊 另外，對於網約車的保險安排及保費會否與的士看齊，保險界議員陳沛良認為兩者性質不同，的士多採輪班租車制、司機高齡化且事故率較高；網約車則屬「人車綁定」，車主對車輛照料更謹慎。因此，預期兩者保費標準將有差異。Uber香港則向立法會提交意見書指，絕大多數網約車大部分時間並非用作商業用途，若強制要求司機購買商用車保險令司機有財政負擔，建議容許由平台購買以行程為單位的保險；又建議發牌時應讓主要以網約車維生及具經驗司機優先，避免隨機分配削弱服務穩定性。