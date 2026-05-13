內地機械人企業落地香港 智元擬港設研發總部 李家超： 全力為產業配齊硬件

內地機械人產業正經歷爆炸式增長，而為對應國家戰略，港府亦著力推動具身智能等策略性未來產業發展，並成功吸納上海人形機械人企業智元機器人(Agibot)落地！智元合夥人、高級副總裁兼營銷服務總裁姜青松昨表示，看好香港人才多、營商環境國際化及場景豐富等優勢，計劃來港成立研發總部。行政長官李家超昨指，正全力推進北部都會區各產業園區建設，包括河套香港園區、新田科技城、沙嶺數據園區，以形成完整產業生態圈，實現上、中、下游協同發展，為具身智能產業的未來發展配齊硬件。

所謂「具身智能」意指人工智能(AI)裝上「實體」。智元機器人於2023年2月的上海成立，目前公司規模逾千人，去年底正式量產第5千台通用具身機器人，意味創立3年內即邁入規模商用；姜青松昨透露，智元機器人今年3月底累計下線機械人已達1萬部，全年目標實現數萬部量產。集團去年底融資後估值150億元人民幣，有傳計劃今年來港上市，目標估值400億至500億元。 訂5年目標 或辦大型機械人晚會 智元機器人與香港中華聯誼會昨合力主辦首屆「香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會」，作為大會「主人家」之一的智元機器人在會後接受訪問時表示，除了計劃赴港成立研發總部外，亦已訂立未來5年目標，包括成立數個產研聯合實驗室；培育數十家具身智能創新企業；發展數百家產業夥伴，進一步帶動產業鏈、應用場景和資本市場協同發展。姜青松又指，集團亦計劃今年來港舉行大型機械人晚會活動，為本港旅遊業「引流」。

昨出席峰會的李家超致辭時表示，具身智能作為AI與物理世界互動的重要形態，已經成為推動產業升級、培育新質生產力的關鍵引擎；政府一直透過「創新及科技基金」資助本地大學、研發中心和企業進行包括具身智能相關的專題研究，又設立的InnoHK創新香港研發平台已資助16間聚焦AI與機械人的實驗室。為進一步推動AI賦能產業，他指，政府會成立「AI+與產業發展策略委員會」，邀請專家、學者、企業及創科園區公司參與，初期聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型制定策略。

李家超強調，香港有高度國際化、文化多元而空間緊湊的城市環境，無論是服務機器人、醫療護理應用，還是智能製造，都具備豐富而具挑戰的應用空間。 馬時亨：港為內地AI走出去最佳平台 貿易發展局主席馬時亨亦於同一場合表示，內地AI產業競爭力不斷攀登新台階，香港憑一國兩制、背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，正是內地AI企業「走出去」的最佳平台。

料未來3至5年 運動智能發展最快 姜青松昨未就來港上市傳聞作回應，但強調香港科企要因時制宜，預計未來會有更多聚焦應用端的機器人企業。展望未來，他指運動智能在未來3至5年發展最快，其次為提供情緒價值的交互智能，如零售等；然後機械人會進入工廠進行操作，隨著技術進一步推進，最後將進入家庭應用。 海外業務方面，姜青松表示集團於去年開始加強全球化，目前團隊已經在日韓、歐美、亞太及中東等地設立當地團隊，並採取「一國一策」方法，滿足全球各地不同的業務需求，其中馬來西亞已落成一座機械人體驗館，探索將機械人應用於娛樂互動的路徑。智元機器人期望，今年海外營收佔比達30%以上，並在未來持續提升。