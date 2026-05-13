科大教授劉紅斌收4萬賄款 助未達標學生讀碩士　認罪還押5.28判

香港科技大學時任講座教授劉紅斌，涉收受友人4萬元賄款，助一名學歷未達標學生入讀課程，並向同系兩名負責入學申請的職員派共6000元「利是」，劉紅斌今於觀塘裁判法院承認串謀使公職人員接受利益等3罪，涉案友人的案件獲押後至6月24日。署理主任裁判官鍾明新將劉還押至5月28日判刑。

63歲被告劉紅斌，案發時為科技大學海洋科學系講座教授，他承認一項串謀使公職人員接受利益罪；及兩項向公職人員提供利益罪。同案另一60歲女被告林珮玲，報稱任職保險中介，被控一項串謀使公職人員接受利益罪，林申請押後至6月24日，以讓辯方索取文件及提供法律意見，林以原有條件繼續保釋。

控罪指，劉紅斌身為公職人員，與林珮玲於2025年3月2日至同年5月12日一同串謀，使劉紅斌在無合辯解，收取林4萬港元報酬，作為劉助林正曦獲科技大學取錄為2025/2026學年理學碩士(環境健康及安全)課程的學生。