科大牽頭研製「天韻相機」　成功運抵中國「天宮」太空站

香港科技大學牽頭研製全球首款輕小型、高分辨率的「天韻相機」，可從太空精準測量二氧化碳及甲烷兩大主要溫室氣體。「天韻相機」於5月11日隨天舟十號貨運飛船順利升空，並成功運抵中國「天宮」太空站。這是香港首項登上國家太空站的科研載荷，更標誌着香港在高端航天儀器研發領域實現歷史性突破。

「天韻相機」體積比家用洗衣機更小，卻能維持極高的光譜解析度及百米級空間分辨率。其原理是分析太陽光穿過大氣層並經地表反射後的光譜變化，識別不同氣體的吸收特徵，從而計算濃度分佈並鎖定具體排放來源，可有效監測發電廠、堆填區等重點排放設施。項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧表示，在研發中面臨多項關鍵技術挑戰，包括如何在嚴格的體積與重量限制下，同時兼顧高光譜解析度、高空間分辨率及多種溫室氣體的協同監測。團隊在光學設計、精密加工、及系統整合等方面進行了大量測試，確保儀器在高速運行及極端太空環境下，仍能長期提供可靠、精準的溫室氣體數據。