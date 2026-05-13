科大牽頭研製「天韻相機」　成功運抵中國「天宮」太空站

香港科技大學牽頭研製全球首款輕小型、高分辨率的「天韻相機」，可從太空精準測量二氧化碳及甲烷兩大主要溫室氣體。「天韻相機」於5月11日隨天舟十號貨運飛船順利升空，並成功運抵中國「天宮」太空站。這是香港首項登上國家太空站的科研載荷，更標誌着香港在高端航天儀器研發領域實現歷史性突破。
「天韻相機」體積比家用洗衣機更小，卻能維持極高的光譜解析度及百米級空間分辨率。其原理是分析太陽光穿過大氣層並經地表反射後的光譜變化，識別不同氣體的吸收特徵，從而計算濃度分佈並鎖定具體排放來源，可有效監測發電廠、堆填區等重點排放設施。項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧表示，在研發中面臨多項關鍵技術挑戰，包括如何在嚴格的體積與重量限制下，同時兼顧高光譜解析度、高空間分辨率及多種溫室氣體的協同監測。團隊在光學設計、精密加工、及系統整合等方面進行了大量測試，確保儀器在高速運行及極端太空環境下，仍能長期提供可靠、精準的溫室氣體數據。
作為全球首款輕小型高精度溫室氣體點源探測載荷，未來將在國家太空站持續運作，為國家提供自主、可控、高可信度的二氧化碳與甲烷排放監測數據，直接服務於國家「碳達峰、碳中和」戰略目標。
創新科技及工業局局長孫東指出，香港科研團隊自主研發的載荷成功在「天宮」開展任務，充分證明香港科學家在航天科技與綠色低碳前沿領域具備頂尖科研實力與成果轉化能力，能夠為國家提供高質量、可驗證的科學數據，有力支撐國家加速實現雙碳目標。
未來會繼續貢獻科大力量
科大校長葉玉如表示，科大研究團隊能夠參與國家太空站航天科研任務深感榮幸，亦衷心感謝國家及香港特區政府長期以來的支持。是次項目不僅充分彰顯科大在航天與航空工程衛星遙感及環境工程領域多年積累的科研優勢，更證明香港科研力量有能力在國家最高層級的航天平台上作出實質貢獻。科大將繼續發揮人工智能、機械人材料科學等前沿領域的科研長處，加速推動科研成果轉化與高端人才培育，為國家加快建設航天強國、實現綠色低碳高質量發展，貢獻科大力量。