AI︱畢業生空缺3年減5萬個　孫玉菡認求職挑戰增 否認人才計劃搶飯碗

人工智能（AI）近年的發展一日千里，自動化技術替代部分現有職位「搶飯碗」。勞工及福利局局長孫玉菡回覆立法會議員質詢時指，適合大學畢業生的全職職位空缺3年減5萬個。勞福局現正就AI對香港整體勞工市場進行分析，預計今年第四季公布結果。有議員稱收到不少大學畢業生反映求職有困難，質疑是受引入各類人才計劃影響。孫玉菡承認，大學畢業生求職比數年前「挑戰多了」，惟否認人才計劃搶飯碗。

AI影響分析第四季公布

孫玉菡指，根據政府統計處進行的綜合住戶統計調查結果，在2025年介乎15至29歲，教育程度達學位課程或以上的就業人數約為26.8萬人，相較2024年約27萬人大致相若，人數不包括外傭。他指AI近年發展一日千里，不同研究均指出，AI等自動化技術，既能夠替代部分現有職位，同時會創造新職位。

本地高等教育畢業生的就業市場方面，孫指AI普及對初階職位需求正帶來影響。根據大學聯校就業資料庫數據，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年的約8萬個，下跌至2025年約3.1萬個，當中較易受自動化技術替代的初階職位，如行政、資訊科技及編程相關崗位，空缺跌幅尤為顯著，分別接近90%及80%。事實上，全球各主要經濟體在AI應用普及下均面臨類似的結構性挑戰。國際數據資訊的調查顯示，全球有超過六成的受訪企業表示預期在未來三年會因引入AI自動化技術而減少招聘初階人員。