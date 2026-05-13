飛蟻襲多區民居 專家教關窗熄燈外另一招

香港近日驟雨頻頻，多區有大量飛蟻出沒，更有市民分享飛蟻入屋的影片，引發熱議。有專家建議市民若見到飛蟻入屋，應立即關窗熄燈，另一個方法是開電筒，在附近放一盆水及倒入肥皂水，吸引飛蟻飛到水中浸死。
香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源提到，飛蟻亦即白蟻，每逢春季及夏季濕度較高、悶熱、下雨或風暴前夕，成蟲就會飛出巢穴繁殖，可隨風飛至高樓層。他說飛蟻會到有光的地方，一旦入屋，有機會在纖維板或蔗渣板等築巢，令傢俱損壞。但他強調，飛蟻的翅膀容易脫落，脫落後不久會死亡，死亡率非常高，市民毋須太擔心。梁廣源說若見到飛蟻入屋，應該立即關窗及熄燈，另一個方法是開電筒，在附近放一盆水及倒入肥皂水，吸引飛蟻飛到水中浸死。如果曾有大量飛蟻飛入屋，市民事後應噴灑蟲蟻除害劑，又或徹底檢視廁所等較潮濕的位置有否飛蟻。
白燈強光較易吸飛蟻
香港昆蟲學會會長饒戈指出，這些大量湧現的飛蟻，其實是白蟻有翅膀的成蟲。對於飛蟻頻頻飛入民居，饒戈指這與昆蟲的趨光性有關。當飛蟻在傍晚或晚間出沒時，便會自然地朝有燈光的地方飛去，從而誤入屋內。饒戈稱，白色的燈光對飛蟻最具吸引力，且越亮的環境越容易引來飛蟻。因此，他建議市民在飛蟻活躍的時間減弱室內燈光，或者關閉不必要的照明，甚至可以利用走廊等室外的燈光將飛蟻引開，從而減少牠們飛入屋內的機會。
饒戈指，香港的白蟻主要在每年四月至六月繁殖，這段時間白蟻巢會產生大量有翅膀的成蟲，等待合適時機分巢。這種分巢活動的氣象條件往往與下大雨的天氣非常吻合，通常伴隨著較高的溫度、高濕度以及低氣壓。這類飛行活動無論在日間還是晚間都有機會發生，但每次活動時間短暫，約在一至兩個小時內消散，市民只需在發現時關好門窗或拉上防蚊網耐心防禦即可。
饒戈又說，除木製傢俬外，白蟻甚至會咬食塑膠水管及電線等非木製物品，對家居安全構成潛在威脅。若發現牆角有泥塊或泥線，代表白蟻已成功築巢，應尋找滅蟲公司協助處理。