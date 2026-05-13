飛蟻襲多區民居 專家教關窗熄燈外另一招

香港近日驟雨頻頻，多區有大量飛蟻出沒，更有市民分享飛蟻入屋的影片，引發熱議。有專家建議市民若見到飛蟻入屋，應立即關窗熄燈，另一個方法是開電筒，在附近放一盆水及倒入肥皂水，吸引飛蟻飛到水中浸死。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源提到，飛蟻亦即白蟻，每逢春季及夏季濕度較高、悶熱、下雨或風暴前夕，成蟲就會飛出巢穴繁殖，可隨風飛至高樓層。他說飛蟻會到有光的地方，一旦入屋，有機會在纖維板或蔗渣板等築巢，令傢俱損壞。但他強調，飛蟻的翅膀容易脫落，脫落後不久會死亡，死亡率非常高，市民毋須太擔心。梁廣源說若見到飛蟻入屋，應該立即關窗及熄燈，另一個方法是開電筒，在附近放一盆水及倒入肥皂水，吸引飛蟻飛到水中浸死。如果曾有大量飛蟻飛入屋，市民事後應噴灑蟲蟻除害劑，又或徹底檢視廁所等較潮濕的位置有否飛蟻。