創奇思：推出全新AI旗艦產品　逾8成港企擬年內規模化部署AI

亞太區數碼營銷及人工智能解決方案領導企業創奇思(Cherrypicks)今日(13日)發表市場分析，指香港企業對AI的應用已由初步探索轉向深度整合；逾八成受訪企業計劃在一年內規模化部署AI方案，不再滿足於局部的AI嘗試，而是希望將智能能力全面融入營運體系；惟面對數據散落於不同系統、難以統一的運用痛點。另外，創奇思推出專為中小企設計的輕量級平台「InstoreCX Solo」，透過平台AI為零售商提供銷售推薦、定期回購提醒等服務。

創奇思基於過去數個月服務本港企業的數據進行分析，發現逾八成受訪企業已明確計劃在現階段或未來12個月內採納AI，共並關注規模化部署、人機協作、數據整合及流程智能化共四大範疇。逾七成企業在採用核心方案後，主動升級或加購AI增值功能，反映企業一旦踏出第一步、親身體驗AI對業務效率與營收的實際提升後，便會迅速建立信心並加深投入。