創奇思：推出全新AI旗艦產品　逾8成港企擬年內規模化部署AI

亞太區數碼營銷及人工智能解決方案領導企業創奇思(Cherrypicks)今日(13日)發表市場分析，指香港企業對AI的應用已由初步探索轉向深度整合；逾八成受訪企業計劃在一年內規模化部署AI方案，不再滿足於局部的AI嘗試，而是希望將智能能力全面融入營運體系；惟面對數據散落於不同系統、難以統一的運用痛點。另外，創奇思推出專為中小企設計的輕量級平台「InstoreCX Solo」，透過平台AI為零售商提供銷售推薦、定期回購提醒等服務。
創奇思基於過去數個月服務本港企業的數據進行分析，發現逾八成受訪企業已明確計劃在現階段或未來12個月內採納AI，共並關注規模化部署、人機協作、數據整合及流程智能化共四大範疇。逾七成企業在採用核心方案後，主動升級或加購AI增值功能，反映企業一旦踏出第一步、親身體驗AI對業務效率與營收的實際提升後，便會迅速建立信心並加深投入。
然而，分析亦指出，企業面對數據散落於不同系統、難以統一的普遍痛點，出現「有數據卻缺洞察」。在使用體驗上，企業亦期望員工毋須在多個系統之間反覆切換，而是透過AI智能助理以自然對話方式直接完成跨系統任務。
錢國強：企業積極尋求AI落地
創奇思行政總裁錢國強指，AI對企業的價值，最終體現在業務增長與生產力的實質提升。看到愈來愈多品牌不再停留於討論AI的可能性，而是積極尋求能夠直接提升營收、優化顧客體驗的落地方案。
推企業級Agentic AI解決方案組合
創奇思同步發表全新輕量級平台InstoreCX Solo，以「即開即用、安全可控」為核心，助零售商快速生成積分活動，並透過AI實時推薦配套商品以提升追加銷售轉化率，同時精準分析購買週期，於最佳時機推送補購提醒。
另外，該公司推出「X-Agent」與「Claworks」系統，前者專注於基礎架構，讓部門快速搭建並擴展AI系統，並透過權限控管防止數據洩露；後者則面向員工個人，透過AI對話自動處理跨部門查詢及報告生成，大幅省去切換系統與收集資料的時間。