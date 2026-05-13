公屋住戶擅裝CCTV三年250宗　房署無計劃合法化免損鄰里關係

公屋住戶不得在單位門外或公眾走廊安裝閉路電視，違者可能會被警告或在屋邨管理扣分制下被扣分。(資料圖片/林俊源攝)

公屋住戶不得在單位門外或公眾走廊安裝閉路電視，違者可能會被警告或在屋邨管理扣分制下被扣分。然而不少住戶為保障治安或防範鄰里滋擾，而擅自在單位門外或公眾走廊安裝攝錄設備。議員梁文廣今日(13日)在立法會提出書面質詢，問房屋署會否考慮設立申請及審批機制，容許租戶在符合《私隱條例》下，合規在門外安裝閉路電視，以保障人身及財產安全。房屋署指過去3個年度共接獲約250宗相關查詢或投訴，平均每年約80宗。署方表明，現時並無計劃就公屋住戶在單位門外安裝閉路電視設立申請及審批機制，避免因此影響鄰里關係。

房屋局回覆，過去3年房屋署共接獲約500宗涉及公屋戶投訴鄰居滋擾行為，平均每年約160宗，已對個案作出適當跟進。房署接到投訴後會派員到場調查，若有關滋擾行為屬扣分制下不當行為，房署會向違規住戶發出警告或扣分。

就房屋署政策，公屋租戶不得在單位大門外的公眾地方(如走廊或梯間)自行安裝閉路電視鏡頭。房屋署透露，過去3年共收到約250宗涉及公屋租戶在單位門外自行加裝閉路電視的查詢或投訴，平均每年約80宗。房屋署指，現時並無計劃就公屋住戶在單位門外安裝閉路電視設立申請及審批機制，避免影響鄰里關係，不過已按情況在樓宇的公眾地方安裝閉路電視，提升保安保障住戶安全。