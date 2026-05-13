飛行常客倡辦地上頭等艙體驗吸「打卡」客　網民不受落：有心就豪一次啦

飛機艙等通常分為四大類，其座位空間、餐飲和服務等亦有明顯差異。有飛行常客建議本港航空公司，可善用停泊在機場的閒置飛機，定期舉辦「地面版頭等及商務艙」體驗活動，讓大眾以較低成本，在陸上體驗一段長途飛行的完整服務流程，包括享用貴賓室及機上高級餐飲，相信有助吸引旅客來港「打卡」。

提出建議的飛行常客在社交平台指，航空公司可安排停放約12小時的飛機參與，讓體驗者可登機乘坐高級艙位並接受專業空中服務員招待，又指機上的娛樂系統應顯示符合現實的航班編號及飛行路徑，如模擬由香港飛往倫敦，使體驗更逼真及方便參加者拍照。收費方面，他認為每次應定價介乎3,000元至4,000元，解釋價格對比動輒數萬元的真實長途商務或頭等艙票價仍極具競爭力，能吸引不少希望體驗高端飛機服務，卻不願繳付高昂票價的人士。

一眾網民似乎對這個天馬行空的建議不太受落，「有心打卡就豪一次坐business(商務艙)啦」、「有錢人使乜去試坐」、「努力啲儲里數就有得好平坐頭等啦」、「有能力嘅就已經無需考慮情況之下買頭等或者商務位。冇能力嘅就講乜都冇用」、「冇錢但又想打卡扮有錢。」

網民：俾你試得就唔值錢

同時，有人坦言航空公司的商務艙一向不憂客源，現有機位早已供不應求，根本毋須另闢蹊徑，「到時賣正價飛價值就低左，個個阿豬阿狗都體驗過」、「俾你試得就唔值錢啦」、「咁樣會直接間接影響頭等、商務艙嘅價格同尊貴地位」，而飛機停泊12小時亦未能賺取最大利潤，「架機飛喺天上面賺得多啲，所以冇需要搞」、「飛機on ground12個鐘一定係壞機。」對於希望低成本體驗高級艙位的旅客，一眾網民都認為透過兌換里數會更為現實。