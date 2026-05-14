新東聯網前列腺微創手術減輪候 7月起每月名額倍增

傳統治療男性疾病前列腺增生，都依靠須半身或全身麻醉的切割手術。新界東醫院聯網泌尿科團隊近年引入前列腺增生微創手術，透過局部麻醉的蒸氣手術和提拉手術，縮短手術時間到15至30分鐘，病人術後亦可即日出院。團隊稱，輪候時間從以往約1年大減至8周，今年7月將進一步增加每月名額。

治療前列腺增生一般靠藥物或傳統切割手術。新界東醫院聯網泌尿外科團隊在2022年開始，試行以局部麻醉方式進行高流量前列腺增生微創手術，包括前列腺蒸氣手術和前列腺提拉手術，改善因前列腺增生阻塞的尿道；過程只需約15至30分鐘，病人亦可即日出院，大幅減低併發症、輸血量及覆診次數等。這項微創手術服務量較傳統手術增加3倍，輪候時間由2022至2023年的12個月，縮短至去年和今年的8個星期，至今共有近600人接受手術。