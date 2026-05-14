新東聯網前列腺微創手術減輪候 7月起每月名額倍增

傳統治療男性疾病前列腺增生，都依靠須半身或全身麻醉的切割手術。新界東醫院聯網泌尿科團隊近年引入前列腺增生微創手術，透過局部麻醉的蒸氣手術和提拉手術，縮短手術時間到15至30分鐘，病人術後亦可即日出院。團隊稱，輪候時間從以往約1年大減至8周，今年7月將進一步增加每月名額。
治療前列腺增生一般靠藥物或傳統切割手術。新界東醫院聯網泌尿外科團隊在2022年開始，試行以局部麻醉方式進行高流量前列腺增生微創手術，包括前列腺蒸氣手術和前列腺提拉手術，改善因前列腺增生阻塞的尿道；過程只需約15至30分鐘，病人亦可即日出院，大幅減低併發症、輸血量及覆診次數等。這項微創手術服務量較傳統手術增加3倍，輪候時間由2022至2023年的12個月，縮短至去年和今年的8個星期，至今共有近600人接受手術。
威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生羅家麟解釋，接受傳統手術的病人需要半身或全身麻醉，完成約1至2小時的手術及接受觀察後亦要回病房留醫，除一般要住院2至3日，出血風險和副作用亦較多，創傷性較高及康復進度較慢，甚至衍生逆行射精或勃起障礙問題。他指，蒸氣手術適合原本已需插尿喉患者，過程將手持式輸送裝置進入前列腺組織，利用水蒸氣熱能消融前列腺肥大區域並使組織壞死，隨後由體內自行吸收；提拉手術則是把內窺鏡經尿道進入，然後拉高及固定前列腺阻塞部分，令尿道不再受壓。
仍須保留傳統手術
接受微創手術的部分病人術後毋須留置尿喉、出血及副作用較少，術後康復亦較快、較少引致逆行射精或勃起障礙。羅家麟指，前列腺提拉手術能即時見效，又稱考慮到部分病人或有膀胱石等併發症情況，未能通過微創手術解決，因此仍要保留傳統手術，目前傳統和微創手術比例為1比4。
成為今年醫管局傑出團隊之一的新界東醫院聯網泌尿外科團隊預告，未來會增加服務量，7月起將由每個月16個手術名額增至32個，盼能進一步縮短輪候時間。又期望日後能降低病人接受手術的門檻，例如盡早安排服藥後情況未見改善的病人做手術。