木偶師傅紮作傳承人傳統中創新 盼向大眾推廣非遺文化

非物質文化遺產是民間智慧，也是族群文化的標誌，一眾傳承人在時代浪潮中努力傳承下去。七旬的資深木偶戲師傅黃暉，入行已半個世紀。不論是鍾馗還是猴子，在他一雙巧手控制下，每個動作都惟妙惟肖。入行多年他仍不言休，努力把木偶戲向大眾推廣。「寶華扎作」第二代繼承人歐陽秉志，約10年前繼承父親衣缽，學習紮作技藝，更憑創新的紙紮品闖出名堂。 攝影：蘇文傑 在石硤尾賽馬會創意藝術中心的工作室內，木偶戲師傅黃暉正純熟地擺弄着提線木偶鍾馗。鍾馗一時邁步，一時把酒，黃暉的一雙巧手，為木偶賦予生命。木偶戲又稱傀儡戲，自民國初年於香港開始流行，常在節慶和神功戲等場合表現。木偶戲可分為杖頭木偶、提線木偶、掌中木偶、皮影木偶和手托木偶等。

黃暉在內地拜師學藝，並於七十年代來港，他憶述，當年學職這門技藝艱辛，至少要一年才能掌握提線技巧。木偶與傳統中國戲曲的關係密不可分，黃暉表示，要學習操作木偶，就要多觀看戲曲，觀察人物動作。為了推廣木偶戲，黃暉努力地把木偶演出帶進幼稚園、中小學，以至大專院校。 位於深水埗福榮街的寶華扎作，現時由第二代繼承人歐陽秉志主理，店內掛着歐陽師傅的得意紙紮作品──多啦A夢、手提電腦等。現年40多歲的歐陽秉志自97年起入行，約10年前正式接手父親的紙紮店。他的作品打破了常人對紙紮品的刻板印象，歐陽秉志擅長從生活中取材，在傳統中開拓一片新天地。當年他為已故音樂人黃家駒製作了紙紮電吉他和音箱，更為人熟悉。

難忘紙紮家駒結他和酸辣麵 來找歐陽秉志製作紙紮品的顧客不計其數，他憶述，曾為客人製作小辣的酸辣麵和雞翼，亦有製作牙縫刷；而最得意之作要數一套比例1:1的樂器。除了繼續研發創新紙紮外，現時歐陽秉志亦會到學校教授紮作技藝，希望讓更多年輕人認識這門非遺技藝。 同位於賽馬會創意藝術中心的蔡昌壽斲琴學會，有數名師傅正在「埋頭苦幹」製作古琴。古琴製作雅稱「斲琴」，即把木削劈成琴器。蔡昌壽斲琴學會指導員黃良喜表示，製作一個古琴需要以年計，每個古琴的誕生都可謂「千錘百鍊」。有趣的是，這些古琴只製作而不賣，可說是無價之寶。

康文署非遺辦將於下月舉辦第二屆「香港非遺月」，其中重點節目「香港賽馬會呈獻系列：非遺精華遊蹤」考察活動，屆時將推出40團考察活動，包括18團公眾團、10團旅客團、10團學生團和2個老師團。涵蓋地區增至8個，共有9條特色主題路線，地區包括灣仔、九龍城、西貢和深水埗等。市民可在本周五及周六透過非遺辦網頁報名。