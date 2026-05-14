工業品牌旅遊計劃反應正面 文體旅局：正洽談10間新品牌加入

新旅遊體驗推陳而出，才可吸引旅客不斷來港。

政府正積極將「香港製造」品牌轉化為旅遊資源。文體旅局昨回覆立法會質詢時表示，繼去年推出的「香港工業品牌旅遊計劃」試行成功，行程受到學生團、商務客及尋求獨特文化體驗的旅客青睞，目前正與約10間有興趣加入的工業品牌洽談細節，務求進一步豐富深度遊產品，展現香港的奮鬥精神。

經民聯工業界(第二)議員吳永嘉昨於立法會就發展工業品牌旅遊提出質詢，署理文體旅局長劉震回應時指出，2026年首4個月訪港旅客錄得約1,850萬人次，按年增長15%。因應旅客追求深度文化與「只在香港」的獨特體驗，政府於去年11月推出香港工業品牌旅遊計劃；首階段涵蓋大埔創新園內的李錦記、奇華餅家及益力多；透過「團進團出」方式，旅客可參觀生產線、參與DIY製作並選購手信，業界對此反應正面。