牛頭角交通意外 1死4傷 七旬司機被捕 兩女途人捱撞斷腳一傷重亡

牛頭角發生致命交通意外。一輛的士失控剷上行人路，撞倒兩個女途人，造成一死4傷。據悉，死者是一名38歲女途人，雙腳被撞斷。肇事七旬的士司機報稱不適送，其後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。
事發於昨午1時50分，一輛的士沿振華道落斜，駛至彩霞道一休憩處對開時，懷疑失控剷上行人路，兩名年約逾30歲女途人疑走避不及被撞到，陷入昏迷。救護員到場為其中一人做心外壓，另一人躺在公園地上接受治理，其後分送聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救；38歲姓徐女途人送院後證實不治，另一名31歲姓徐女途人情況危殆。消息指，捱撞兩名女途人均為牙科助護，其中38歲女死者雙腳更被撞至斷開，31歲女傷者右腳截斷。
70歲姓吳的士司機和車上兩名乘客不適要送院。當中62歲姓楊男乘客胸部及腳部受傷及62歲姓馬女乘客則胸部、背部及頸部受傷。據了解司機通過酒精呼氣測試。
涉事的士於彩霞道撞向休憩處外面石壆才停下，疑撞擊力過猛，車頭嚴重損毀、車輪扭曲、車內安全氣袋彈出。警員在場調查及檢走證物。
現場是休憩公園門口，有不少居民出入。意外後，公園部分範圍一度關閉。有街坊表示，對事件感擔心，因附近是行人過路處，但亦表示「避無可避，架車突然衝埋嚟，都未必走得切，只能小心啲，在街唔好睇咁多電話，專心啲。」
現時法例規定，的士等商用車司機年滿70歲，最長每3年要完成體檢；政府已建議修訂《道路交通(駕駛執照)規例》，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期由3年減至1年，即「一年一檢」方可續領牌照。政府亦同時建議提高商用車司機視覺能力的要求，以涵蓋「視力」和「視野」，爭取今年第二季落實。