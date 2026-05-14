牛頭角交通意外 1死4傷 七旬司機被捕 兩女途人捱撞斷腳一傷重亡

現場對出是行人過路處，平日人來人往。

牛頭角發生致命交通意外。一輛的士失控剷上行人路，撞倒兩個女途人，造成一死4傷。據悉，死者是一名38歲女途人，雙腳被撞斷。肇事七旬的士司機報稱不適送，其後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。

事發於昨午1時50分，一輛的士沿振華道落斜，駛至彩霞道一休憩處對開時，懷疑失控剷上行人路，兩名年約逾30歲女途人疑走避不及被撞到，陷入昏迷。救護員到場為其中一人做心外壓，另一人躺在公園地上接受治理，其後分送聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救；38歲姓徐女途人送院後證實不治，另一名31歲姓徐女途人情況危殆。消息指，捱撞兩名女途人均為牙科助護，其中38歲女死者雙腳更被撞至斷開，31歲女傷者右腳截斷。