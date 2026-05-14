港首項科研載荷登國家太空站 科大「天韻相機」助監察溫室氣體排放

「天韻相機」由科大研究團隊主導，成員來自多個學術單位，並於2024年底獲中國科學院空間應用工程與技術中心(空間應用中心)委託立項，聯同中國科學院長春光學精密機械與物理研究所合作研製，同時獲政府創新及科技支援計劃資助。

極端天氣日趨頻繁，與溫室氣體排放增加有密切關係。香港科技大學牽頭研製的全球首款輕小型高精度溫室氣體點源探測儀「天韻相機」(MUSICO)，周一隨天舟十號貨運飛船升空並已抵國家「天宮」太空站，成為香港首個登上太空站的科研載荷，標誌本地高端航天儀器研發取得突破。科大校長葉玉如指，項目可為國家提供高可信度溫室氣體監測數據，並為全球氣候治理提供科學支撐。

MUSICO有4個探測鏡頭，可同步探測二氧化碳、甲烷、氧氣及氣溶膠。儀器重量不超過80公斤，體積比家用洗衣機更小，能維持極高光譜解析度及百米級空間分辨率。其原理是分析太陽光經地表反射後的光譜變化，識別不同氣體的吸收特徵，精準計算濃度分布鎖定如發電廠、堆填區等的排放來源。

項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧指，研發時面對體積限制與極端環境等技術挑戰，團隊在光學設計與系統整合上進行大量測試和優化，確保儀器能在高速運行及太空環境下，仍可長期提供精準可靠的溫室氣體數據。