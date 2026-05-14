港去年3.1萬宗科技罪案 失款63.2億 針對香港網絡威脅情報增2.4倍 深偽假冒語音呃1.45億元

科技愈發達，使用愈普及，網絡安全威脅愈大。警方數字顯示，本港去錄得逾3.1萬宗科技罪案，損失金額達63.2億元，最大單一損失達1.45億元。警方去年處理逾3,500萬項網絡情報威脅，發現超過154萬項針對香港的網絡威脅情報，按年增加2.4倍。警方表示，隨着人工智能的應用愈趨普遍，利用人工智能犯罪的門檻降低，令網絡威脅情報數量大增。 警方數字顯示，去年錄得科技罪案31,571宗，按年微跌6.9%，當中八成半上以為網上騙案；總損失金額達63.2億元，按年增加兩成，網上投資騙案的損失金額上升，是導致科技罪案損失金額上升主因。而今年首季錄得科技罪案6,504宗，則較去年同期下跌15.3%；損失金額為12.9億元，亦跌10%。

2025年科技罪案數字

案件分類方面，去年3萬多宗科技罪案中，入侵系統活動案件有52宗，按年減少9宗，惟損失金額錄得6,260萬元，按年激增1.45倍。另外，勒索軟件錄得43宗，較去年少3宗，未有造成損失。 墮深偽技術陷阱失1.45億 在網上騙案方面，去年最大單一損失達1.45億元。網絡安全及科技罪案調查科(網絡安全、法理鑑證及訓練)高級警司梁靄琳表示，受害人為貿易公司董事，他收到利用深偽技術假冒加密貨幣掘礦製造商職員的語音通訊，便信以為真，其後按照騙徒指示，將本來打算購買一萬台掘礦機的款項轉帳到騙徒戶口，直至該製造商職員發現其通訊軟件被盜用，才揭發事件。至於本年首季最大單一損失達2,000萬元的個案，一名加密貨幣交易平台軟件外判商的員工，涉嫌利用系統漏洞查看平台客戶的電子錢包資料，將值2,000萬元的加密貨幣轉走。

此外，去年網罪科處理了逾3,500萬項網絡威脅情報，發現154萬項針對香港的網絡威脅情報，較去年增加2.4倍。 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠表表示，其中網絡安全漏洞為本港最常見的網絡威脅，佔34%；其次為網絡釣魚和偵察活動，分別佔27%和17%。經分析後發現，不同受害機構被重複利用的系統安全漏洞，包括保護不足的遙距登入服務、使用存有漏洞的網絡設備，以及員工系統登入資料外洩或被盜用。 7.8%重要基礎設施有網絡安全漏洞 銀行、通訊業界高危

針對重要基礎設施的網絡安全評估方面，去年網罪科為本港重要基礎設施的網絡資產進行10萬次評估，發現7.8%存在不同程度的系統安全漏洞，有5%歸類為極高或高風險，主要涉銀行和通訊業界。許綺惠指，當中的風險可分為3大類，包括憑證外洩或盜用、可被騎劫的子域名，以及被暴露的雲端儲存服務。 AI自動生成大量釣魚短訊 破身份驗證 網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，去年的網絡安全挑戰包含5大類，其中利用人工智能進行網絡犯罪較以往常見，AI降低了攻擊門檻，能自動生成大量釣魚短訊或惡意軟件，也可突破身份驗證。此外，亦有針對雲端服的攻擊，最常見的手法包括竊取登入帳戶密碼、利用電腦端口漏洞，以及針對錯誤配置。一旦成功，可導致大規模數據洩露或服務中斷。

警方及網絡安全專家提出4項建議，包括減少可被攻擊的入口。機構應定期掃描外部攻擊面，優先修補高危漏洞，關閉不必要的端口及舊有協定，並將管理介面與測試環境適當分隔。此外，亦要管好身份和權限。機構應為遠端登入及管理員帳戶採用抗釣魚多重認證，並貫徹「零信任」理念，每次存取都要驗證，權限以「剛夠完成工作」為原則。