「人生學堂」綠色殯葬 愛在延續 互動展覽：創意互動打破禁忌 及早規劃圓滿人生

生、老、病、死是人生必經之路，卻往往難以啟齒。為打破這份隔閡，食物環境衞生署（食環署）於4月11至12日在黃大仙樂富廣場舉辦今年第一個「人生學堂」大型活動 - 綠色殯葬 愛在延續 互動展覽，通過講座、資訊攤位及創意互動科技，鼓勵大眾以正面態度規劃人生最後、最重要的一里路。是次活動更獲得黃大仙民政事務處及一眾地區單位支持。

創意互動區 體驗無憾人生 展覽設有多個互動區，其中包括「五道人生」生命樹，參與者可在代表「道謝」、「道愛」、「道歉」、「道諒」或「道別」等生命課題的葉片寫下心聲，掛在樹上，再親口與親友分享，藉此鼓勵大家珍惜當下，及早向家人表達心意。 而最受歡迎的互動區則當屬「心願隨意門」AI拍照體驗。市民可選擇「環遊世界」、「服務社會」或「太空漫遊」等不同人生願望，AI便會即時生成照片。活動不少老友記選擇「學習新技能」，看到照片中自己戴上「四方帽」，一圓大學夢，紛紛露出欣慰笑容，並感嘆道「原來我也可以是大學生！」。這項活動旨在傳遞一個訊息：身後事與人生願望一樣，皆可透過提前規劃來達致圓滿。由於反應熱烈，主辦方已預告「心願隨意門」將於今年7月香港書展「人生學堂」活動內再次與公眾見面。

活動當天更獲食物環境衞生署助理署長蔡家偉先生、黃大仙民政事務專員胡鉅華先生、一眾黃大仙區議員及地區青年社區建設委員會委員親臨支持，現場氣氛熱鬧，笑聲滿載。 星級嘉賓分享經驗 談生前身後規劃 除了互動裝置，展覽的另一個焦點是一系列分享講座，內容涵蓋了預設照顧計劃、失胎支援、晚晴照顧以及綠色殯葬等實用資訊。嘉賓們還以自身經驗或專業角度，深入淺出地講解生前身後規劃的重要性。當中有護老者分享自己的心路歷程，表示在長期照護摯愛之人的過程中，深刻體會到「及早規劃」是對家人最大的體恤。如今，她們已經為自身的晚期照顧和身後事做好預先規劃和周全安排，這份豁達鼓勵了在場人士，思考生命自主的意義。

介紹綠色殯葬服務 市民踴躍登記中央名冊 現場也有多個社福機構設置攤位，介紹生前身後及綠色殯葬的優化服務和社區資源。在場不少市民在了解綠色殯葬（如撒灰於紀念花園或海上）的環保與回歸自然的特點後，反應相當踴躍，並即場登記「綠色殯葬中央名冊」以及報名參加紀念花園導賞團。 預先規劃 為人生劃上完美句號 有人說，死亡的恐懼多源於未知。是次互動展覽成功提供平台，讓市民在輕鬆的氛圍中談論生死，並獲取實用資訊，學會以正面態度規劃最後一程，讓愛延續。關於如何圓滿人生的探討沒有終點，唯有及早規劃、隨時準備，才能在面對最後一程時逐步找到力量與方向。

嘉賓分享他們對於生前身後規劃的寶貴經驗與感悟