將軍澳路牌現神秘「Area 137」 網民︰香港版Area 51？

美國內華達州沙漠著名的「51區（Area 51）」是空軍一個極高保密訓練場，惟一直因為與外星人、UFO的傳聞掛鈎而揚名國際。近日社交平台有網民經過將軍澳跨灣大橋及環保大道交界期間，見到有行車路方向指示牌寫上「一百三十七區(Area 137)」，他拍下照片開帖，好奇是否「港版51區」，「美國有Area 51，香港有Area 137」。

照片可見，當時樓主乘車經過將軍澳跨灣大橋，準備轉入環保大道交界，眼前有行車路方向指示牌，標記向左可前往坑口、九龍、香港中醫醫院。向右可前往將軍澳工業邨及一百三十七區。由於只有數字，感神秘的樓主開帖稱「美國有Area 51，香港有Area 137」，隨即引發熱議，有網民問「一百三十七區」是否「港版51區」︰「有冇UFO？」樓主回應︰「咁要夜晚去探險下」。另有網民留言︰「得你知，勁」。

有網民介紹，香港其他地方亦有以數字命名的區域或建築，相信是臨時以數字命名，起好後會有改名，例如屯門有「第44區聯用綜合大樓」、「馬鞍山都有個77區」、「其實以前屯門同將軍澳都一樣有Area 51，起晒野之後就改左第二個名。屯門嘅Area 51係屯門醫院，將軍澳嘅Area 51大槪係尚德附近。」