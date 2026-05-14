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出版：2026-May-14 13:23
更新：2026-May-14 13:23

港鐵首設「機電系統整合測試中心」 為新鐵路項目提前機電測試

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港鐵首設「機電系統整合測試中心」，為新鐵路項目提前機電測試。(林俊源攝)

港鐵首設「機電系統整合測試中心」，為新鐵路項目提前機電測試。(林俊源攝)

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港鐵公司團隊經努力研究及協調後，為新鐵路項目設立了嶄新的「機電系統整合測試中心」，將大規模機電系統整合測試提早在車站以外的地方進行。在東鐵綫古洞站平頂之際，高達約六成的機電系統整合測試已在中心內完成。目前，中心已經開展東涌綫延綫的機電系統整合測試，這個新的模式有助提升工程質量及確保進度。

突破傳統「先土木 後機電」模式

設立「機電系統整合測試中心」進行系統整合測試的做法，突破傳統香港鐵路「先土木，後機電」的建造模式。當車站進行土木建造工程的同時，工程團隊超前在測試中心設置車站約20個機電系統的核心組件，構成一個「虛擬車站」，分別模擬車站大堂、月台及車站控制室的關鍵運作，提早進行車站廣播、乘客資訊、出入閘機、升降機及扶手電梯等機電系統整合測試，試行各系統的運作及磨合，提前令工程團隊及各機電系統承建商在測試中心充分溝通，預演機電系統運作及有助解決潛在的磨合問題。營運團隊亦可在「虛擬車站」提早熟習系統細節，讓工程及營運團隊可以更好協調日後車站系統的交付及運作。當車站結構工程完成後，便可將組件從中心運送到車站安裝，再進行餘下的系統整合測試。

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現時在中心展開東涌綫延綫的機電整合測試，規模比古洞站更為龐大，需要為東涌東站、東涌西站及整個鐵路延伸段進行整合測試，目標6個月內完成，以配合兩個車站土木及屋宇設備工程的進度。

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港鐵表示，機電工程是繼土木工程後的另一關鍵階段，單計一個車站就已涉及約20個系統及過萬件機電組件的安裝、測試及整合。「機電系統整合測試中心」是鐵路建造模式上的一大革新，這個創新做法讓部分機電工作可超前開展，突破時間及空間上的局限。

減低時間及空間上的局限

事實上，目前多個新鐵路項目工程，均需在營運中的鐵路綫上延伸及加建新車站，大部分必須的測試均需在晚上收車後黃金兩小時才能進行，以減低對正常列車服務影響。由於建造期間新車站內亦會有不少工程同時進行，新設的「機電系統整合測試中心」可有效減低在現場測試時間及空間上的局限，讓相關機電系統測試更有彈性及效率，其他新鐵路項目將陸續按序在測試中心進行機電系統整合及測試。

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