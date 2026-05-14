港鐵首設「機電系統整合測試中心」 為新鐵路項目提前機電測試

港鐵公司團隊經努力研究及協調後，為新鐵路項目設立了嶄新的「機電系統整合測試中心」，將大規模機電系統整合測試提早在車站以外的地方進行。在東鐵綫古洞站平頂之際，高達約六成的機電系統整合測試已在中心內完成。目前，中心已經開展東涌綫延綫的機電系統整合測試，這個新的模式有助提升工程質量及確保進度。

突破傳統「先土木 後機電」模式

設立「機電系統整合測試中心」進行系統整合測試的做法，突破傳統香港鐵路「先土木，後機電」的建造模式。當車站進行土木建造工程的同時，工程團隊超前在測試中心設置車站約20個機電系統的核心組件，構成一個「虛擬車站」，分別模擬車站大堂、月台及車站控制室的關鍵運作，提早進行車站廣播、乘客資訊、出入閘機、升降機及扶手電梯等機電系統整合測試，試行各系統的運作及磨合，提前令工程團隊及各機電系統承建商在測試中心充分溝通，預演機電系統運作及有助解決潛在的磨合問題。營運團隊亦可在「虛擬車站」提早熟習系統細節，讓工程及營運團隊可以更好協調日後車站系統的交付及運作。當車站結構工程完成後，便可將組件從中心運送到車站安裝，再進行餘下的系統整合測試。