大埔宏福苑五級火｜政府向業主發出「收購建議信件」 8.31或之前須交回

政府表示，正陸續向宏福苑A至H座業主發出「收購建議信件」。在長遠方案公布後，房屋局全速推進相關收購工作，「解說專隊」分別接觸八座的業主，向他們解說方案的內容細節，並解答業主的疑問，局方亦同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園。

政府又指，在收到業主簽妥的「接受收購建議信件」後，政府會盡最大努力，按情況盡快協助完成買賣協議及轉讓手續，並在交易完成後，盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項，讓業主能即時於私人市場或二手資助房屋市場作出購買安排；或選擇參與為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」，以現金或「樓換樓」方式購買全新資助出售單位。