大埔宏福苑五級火｜政府向業主發出「收購建議信件」 8.31或之前須交回

政府表示，正陸續向宏福苑A至H座業主發出「收購建議信件」。在長遠方案公布後，房屋局全速推進相關收購工作，「解說專隊」分別接觸八座的業主，向他們解說方案的內容細節，並解答業主的疑問，局方亦同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園。
政府又指，在收到業主簽妥的「接受收購建議信件」後，政府會盡最大努力，按情況盡快協助完成買賣協議及轉讓手續，並在交易完成後，盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項，讓業主能即時於私人市場或二手資助房屋市場作出購買安排；或選擇參與為宏福苑業主而設的「特設銷售計劃」，以現金或「樓換樓」方式購買全新資助出售單位。
下周五未收到信件可致電查詢
由政府透過財政司司長法團全資擁有，為收購宏福苑業權而成立的「收購宏福苑業權有限公司」會以掛號信件形式，將「收購建議信件」發出至各宏福苑業主提供的通訊地址，或按業主要求方式交給業主。若業主在下周五(22日)仍未收到「收購建議信件」，或此前未有提供聯絡資料予「解說專隊」，可致電熱線2129 8133查詢。
如業主接受收購建議，不論選擇哪一個選項，均須填妥及簽署「收購建議信件」中的「接受收購建議信件」，並在8月31日或之前以隨附的回郵信封交回「收購宏福苑業權有限公司」。
就宏志閣而言，如在下月30日或之前，有75%或以上該座業主簽署「接受收購建議信件」，正式確認其向政府出售業權的意向，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣。至於未在下月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，但之後決定出售業權的宏志閣業主，均須在8月31日或之前簽署「接受收購建議信件」。