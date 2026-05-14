搭電車唔俾錢疑雲？ 持花女狹縫強闖閘門跑馬地下車(有片)

電車目前成人票價為3.3元，收費比起其他交通仍相對便宜，但竟然仍有人坐霸王車？社交平台流傳影片，一名女子搭電車期間，於前往跑馬地的路段強闖上車閘門位置，最終抵站後於狹縫間成功下車，引發熱議。

影片可見拍攝者於電車上車位置拍攝，當時一名持花女子試圖重回閘門通道，雙腳走入狹窄的閘機空間，期間有望向車長方向。電車當時正經黃泥涌道往跑馬地方向行走，及後抵達樂活道站停車後，車長開啟上車閘門，女子即「攝位」越過閘門通道下車，向車頭方向加速離去，影片至此結束，未有交代女子最終有否付款。

$3.3都慳？ 有網民猜測未必坐霸王車

影片引發網民熱議，有人稱「$3.30都唔俾」、「幾蚊雞都要咁，真係肉酸」、「係咪應該話畀司機知，叫佢唔好開後面嗰度門，睇佢點走囉」、「叮叮已經好平…點解咁都要走…無錢唔好學人搭」、「經濟真係差到咁」、「拍片嗰點解唔叫佢上前俾錢或通知車長呢」、「佢紮花都唔止果幾蚊啦」、「真係衰到冇人有」。惟亦有網民猜測女子最終未必是坐「霸王車」，「佢應該落咗車去咗車頭俾錢，因為車廂入邊太多人去行唔到去前邊」、「佢會唔會係趕住落車走去車頭畀錢？因為我見過有乘客因通道阻塞，車尾落車走去車頭畀錢。」