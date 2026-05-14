全煙害警示包裝擬規定煙盒尺寸禁6面印品牌　報販協會促撤限免助長黑市

政府計劃明年3月起統一全煙害警示包裝，限制的設計包括圖像健康忠告、煙盒內外顏色、煙盒形狀與結構等。香港報販協會憂慮新規定令部分煙草產品不能再合法銷售，進一步催旺黑市，促請政府撤銷對煙盒尺寸、煙盒內籠煙紙的物料的規定，以及容許煙盒6面均可印上品牌名稱。

報販憂僅3面印品牌拖慢效率

香港報販協會表示，報販業界及公眾對規管煙包印刷的方向早有認知，亦不反對規管煙包的文字顏色，但直至上月政府向立法會提交文件，始首次知悉有規管煙盒尺寸等額外安排，業界及立法會議員事前未獲諮詢。協會指，市面上大部分大盒裝粗煙及幼煙產品，均不符合僅有數毫米彈性空間的煙盒新長、寬、高規定。協會主席林長富坦言，業界對一併規管煙盒內部煙紙、煙包和煙盒尺寸感困惑，「這些細節與公共衞生目標之間有何關聯」，又擔心過分嚴格的要求，會令部分香煙品類貨品遭禁售而令黑市乘虛而入，認為應刪除對煙盒尺寸及內部煙紙物料的嚴格要求。