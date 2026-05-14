油塘最後一間混凝土廠下月停運　環保署歡迎：有助緩解居民困擾

油塘工業區近年轉型為住宅區，隨後不少入伙居民反映環境受混凝土廠污染。環保署公布，已接獲東源街6號混凝土廠營運商通知，該廠正計劃下月中旬起停止混凝土生產，署方對決定表示歡迎，認為這將有助緩解附近居民所受的污染困擾，並會與混凝土廠詳細研究停業，撤回續期申請和妥善清理剩餘物料等安排。
「對改善區內居住環境具重要意義」
有關混凝土廠的「指明工序」牌照去年8月到期，申請人其後向環保署提交續期申請，署方一直有按《空氣污染管制條例》處理，並在審視申請期間與對方保持密切溝通。考慮到廠房現有空間有限、與民居之間距離極近，周邊住宅項目亦陸續有居民遷入，環保署已多次建議申請人另覓適當地點運作。自此，該廠已逐步減少混凝土產量，並加強緩解措施，以減低對鄰近居民的影響，直至今年3月27日通知環保署計劃停止混凝土生產。
環保署發言人強調，過去數年持續跟進油塘區混凝土廠的環境問題，分別拒絕兩間混凝土廠的續期申請，並向該兩間廠的營運商發出41張傳票提出刑事檢控，當中32項控罪被法院裁定成立，共罰款255,000元。署方指，今次東源街6號混凝土廠決定全面停止運作，標誌油塘最後一個大型水泥生產作業正式結束，對改善區內空氣質素及居住環境具有重要意義。