油塘最後一間混凝土廠下月停運　環保署歡迎：有助緩解居民困擾

「對改善區內居住環境具重要意義」

有關混凝土廠的「指明工序」牌照去年8月到期，申請人其後向環保署提交續期申請，署方一直有按《空氣污染管制條例》處理，並在審視申請期間與對方保持密切溝通。考慮到廠房現有空間有限、與民居之間距離極近，周邊住宅項目亦陸續有居民遷入，環保署已多次建議申請人另覓適當地點運作。自此，該廠已逐步減少混凝土產量，並加強緩解措施，以減低對鄰近居民的影響，直至今年3月27日通知環保署計劃停止混凝土生產。