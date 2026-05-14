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出版：2026-May-14 16:37
更新：2026-May-14 16:37

油塘最後一間混凝土廠下月停運　環保署歡迎：有助緩解居民困擾

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油塘東源街6號混凝土廠將於下月停止運作。(資料圖片／鍾式明攝)

油塘東源街6號混凝土廠將於下月停止運作。(資料圖片／鍾式明攝)

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油塘工業區近年轉型為住宅區，隨後不少入伙居民反映環境受混凝土廠污染。環保署公布，已接獲東源街6號混凝土廠營運商通知，該廠正計劃下月中旬起停止混凝土生產，署方對決定表示歡迎，認為這將有助緩解附近居民所受的污染困擾，並會與混凝土廠詳細研究停業，撤回續期申請和妥善清理剩餘物料等安排。

環保署稱，最後一間混凝土廠停止運作對改善區內空氣質素及居住環境具重要意義。(資料圖片) 油塘東源街6號混凝土廠將於下月停止運作。(資料圖片) 油塘東源街6號混凝土廠(右)將於下月停止運作。(資料圖片) 環保署稱，最後一間混凝土廠停止運作對改善區內空氣質素及居住環境具重要意義。(資料圖片) 油塘東源街6號混凝土廠將於下月停止運作。(資料圖片／鍾式明攝)

「對改善區內居住環境具重要意義」

有關混凝土廠的「指明工序」牌照去年8月到期，申請人其後向環保署提交續期申請，署方一直有按《空氣污染管制條例》處理，並在審視申請期間與對方保持密切溝通。考慮到廠房現有空間有限、與民居之間距離極近，周邊住宅項目亦陸續有居民遷入，環保署已多次建議申請人另覓適當地點運作。自此，該廠已逐步減少混凝土產量，並加強緩解措施，以減低對鄰近居民的影響，直至今年3月27日通知環保署計劃停止混凝土生產。

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環保署發言人強調，過去數年持續跟進油塘區混凝土廠的環境問題，分別拒絕兩間混凝土廠的續期申請，並向該兩間廠的營運商發出41張傳票提出刑事檢控，當中32項控罪被法院裁定成立，共罰款255,000元。署方指，今次東源街6號混凝土廠決定全面停止運作，標誌油塘最後一個大型水泥生產作業正式結束，對改善區內空氣質素及居住環境具有重要意義。

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